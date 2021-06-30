«Р-Фарм» предоставила университету «Сириус» секвенатор NovaSeq 6000

Группа компаний «Р-Фарм», которая выступает официальным представителем Illumina на территории России и стран СНГ, приобрела и безвозмездно передала Научному центру генетики и наук о жизни прибор NovaSeq 6000 – глобальный флагман в области генетического секвенирования нового поколения (технология NGS), сообщает ГК. С помощью прибора исследователи Научно-технологического университета «Сириус» могут реализовывать масштабные проекты.

«Команда «Сириуса» ставит перед собой по-настоящему амбициозные задачи, как в контексте подготовки высокопрофессиональных кадров для науки и наукоемкого бизнеса, так и в разрезе собственных исследовательских проектов. И система NovaSeq 6000 от Illumina, одна из наиболее передовых на сегодняшний день, безусловно, станет уникальным подспорьем и для образовательных, и для исследовательских целей», – подчеркнул руководитель направления «генетическая диагностика» «Р-Фарм» Андрей Фролов.

Прибор NovaSeq 6000 – глобальный флагман в области генетического секвенирования нового поколения (NGS). Его производительность доходит до шести тысяч Гигабаз, что дает возможность секвенировать за один запуск до 48 геномов человека. На сегодняшний день это лучшее в мире оборудование. Оно позволяет реализовывать самые масштабные проекты, например, массовое популяционное секвенирование. В клинической практике данная технология имеет принципиальное значение для ранней своевременной диагностики наследственных, онкологических и орфанных заболеваний.

«Научные группы университета «Сириус» проводят исследования в наиболее востребованных и перспективных областях. Наши ученые занимаются разработкой генотерапевтических лекарственных препаратов для иммунотерапии злокачественных новообразований, ведут поиск новых антибиотиков, изучают молекулярные факторы старения и долголетия, фундаментальные механизмы иммунного ответа, создают новые векторы для доставки нуклеиновых кислот в клетку и многое другое. Эти разработки — основа высокотехнологичной медицины завтрашнего дня, и они необходимы, чтобы обеспечить высокое качество жизни граждан нашей страны», – рассказал ректор «Сириуса» Роман Иванов.

Секвенатор NovaSeq 6000 установлен в ресурсном центре геномных исследований Научного центра генетики и наук о жизни. Помимо него, лабораторный комплекс включает также ресурсные центры клеточных технологий и иммунологии, in vivo исследований, генетической инженерии, медицинской химии, биотех продуктов, аналитических методов, естественных наук и междисциплинарных исследований спорта. Для реализации проектов может быть задействовано лабораторное оборудование любого из этих центров, в зависимости от необходимости. Участвовать в передовых исследованиях смогут студенты и молодые ученые.

1 июня «Сириус» открыл набор на первые программы магистратуры и аспирантуры по ключевым направлениям «генетика», «биоинформатика», «финансовая математика», «робототехника». Также научно-исследовательская инфраструктура университета открыта для внешних академических и индустриальных партнеров.

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