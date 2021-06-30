Гидроксихлорохина не хватает пациентам с ревматическими заболеваниями

Больные ревматическими заболеваниями по-прежнему испытывают трудности с получением гидроксихлорохина, хотя он уже исключен из рекомендаций Минздрава по лечению новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-президент Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова. Закупленные для лечения COVID-19 объемы препарата не могут быть перераспределены на терапию других заболеваний. Больные ревматическими заболеваниями по-прежнему испытывают трудности с получением гидроксихлорохина, хотя он уже исключен из рекомендаций Минздрава по лечению новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-президент Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова. Закупленные для лечения COVID-19 объемы препарата не могут быть перераспределены на терапию других заболеваний.

«Как ни странно, у нас до сих пор сохраняются проблемы с лекарственным препаратом гидроксихлорохином. Мы обсуждали этот вопрос с регуляторами на региональном уровне, нам сказали, что проблема в том, что препарат хоть в действующую версию временных рекомендаций и не включен, но уже закуплен от COVID-19, и перераспределить его нет возможности. Сейчас будем по этому вопросу работать», – сообщила Полина Пчельникова 25 июня на круглом столе о повышении доступности терапии для пациентов с ревматическими заболеваниями.

С трудностями при получении гидроксихлорохина столкнулись 39% из 952 опрошенных по России пациентов с ревматическими заболеваниями, по Москве доля таких респондентов – 47%. Опрос проходил с апреля 2020 по май 2021 года.

Кроме того, 16% опрошенных по России испытывают трудности при получении глюкокортикостероидов, 23% – метотрексата, 11% – генно-инженерных биопрепаратов и ингибиторов янус-киназ. Основные проблемы возникают при получении препаратов как в льготной, так и в частной аптеке (42% и 64%), 14% пациентов сталкивались с отсутствием препарата в территориальной программе госгарантий региона, 7% – с отказом в выдаче препарата в районной поликлинике.

Гидроксихлорохин появился во второй версии временных рекомендаций Минздрава по диагностике и лечению COVID-19 в марте 2020 года. Препарат испытывался ВОЗ на эффективность от новой коронавирусной инфекции, но в июне 2020 года организация остановила эти испытания. Затем британское исследование Recovery на 4,7 тысячи пациентах показало неэффективность средства: вместо снижения показателей смертности препарат способствовал увеличению продолжительности пребывания пациентов в стационаре и повышению риска прогрессирования болезни.

Из российских рекомендаций гидроксихлорохин был исключен одиннадцатой версией рекомендаций, опубликованной в мае 2021 года.

В 2020 году регионы, по данным Headway Company, закупили гидроксихлорохина на 608,5 млн рублей.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) в декабре 2020 года обращался к президенту РФ Владимиру Путину, в Минздрав и Минпромторг по поводу дефицита 42 препаратов, применяемых при хронических заболеваниях. Среди них был и гидроксихлорохин. В ВСП называли одной из причин нехватки лекарств то, что они вошли в рекомендации по лечению пациентов с COVID-19.

Фото: gtrk-vyatka.ru

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