Walmart запускает дешевый аналог инсулина под собственной торговой маркой

Американская компания Walmart, которая занимается розничной торговлей, заявила о запуске собственного аналогового инсулина, который будет значительно дешевле брендовых препаратов. По словам компании, пациенты смогут сэкономить от 58 до 75% на цене средства.

Американская компания Walmart заявила, что начнет продавать аналоговый инсулин под собственной торговой маркой, пишет Reuters. Лекарственное средство будет продаваться с большой скидкой по сравнению с брендовым инсулином, таким образом компания хочет стимулировать рост своего бизнеса в области здравоохранения.

Продукт Walmart под названием ReliOn NovoLog представляет собой аналоговый инсулин быстрого действия, используемый для контроля высокого уровня сахара в крови у взрослых и детей с диабетом. Аналоговый инсулин, как правило, более эффективен и вводится легче, чем человеческий инсулин. Средство, разработанное совместно с Novo Nordisk, будет продаваться по рецепту, цена за один флакон составит 24,99 долл.

Крупнейший в мире розничный продавец заявил, что более чем 3 млн его клиентов с диабетом могут сэкономить от 58 до 75% от наличной цены брендовых аналоговых инсулиновых продуктов, то есть до 101 долл. по сравнению с флаконом брендового инсулина или 251 долл. за упаковку фирменного FlexPen – человеческого инсулина.

Walmart заявляет, что ее продукты предназначены для использования пациентами с диабетом как I, так и II типа.

В течение многих лет пациенты, защитники прав потребителей и законодатели США жаловались на высокие цены на инсулин и значительные наличные расходы, которые несут пациенты. Walmart в течение многих лет снижал потребительские цены на непатентованные лекарства, подрывая позиции брендовой продукции, пишет Reuters. Так, в 2006 году Walmart начал продавать некоторые лекарства-дженерики по цене 4 долл. за рецепт на месяц, вскоре так начали делать и аптеки.

Николай Соколов

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