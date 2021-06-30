Мантуров представил данные об объемах выпуска вакцин от COVID-19

На сегодня в России в гражданский оборот выпущено 36,7 млн доз вакцин от коронавируса. В первую очередь это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Министр отметил, что российские предприятия производят вакцины на 12 площадках.

«Как и планировали, продолжаем наращивать объемы производства. Производителями буквально вчера обновлены подекадные планы, согласно которым в июле планируется произвести в общей сложности около 30 млн комплектов доз вакцин. Будем стремиться дальше идти по нарастающей, в том числе за счет подключения новых площадок», — сказал Мантуров.

Он отметил, что Минпромторг совместно с Минздравом следит за темпами вакцинации и запасами вакцин в регионах. На сегодняшний день это составляет около 8 млн комплектов.

Денис Мантуров рассказал, что, несмотря на повышение спроса на антиковидные лекарственные препараты, риска перебоев в поставках пока не ожидается.

«Сформированные у производителей и дистрибьюторов запасы позволяют как покрывать текущую потребность, так и оперативно реагировать на поступающие от регионов дополнительные заявки. Фармкомпании полностью обеспечены необходимым сырьем и при необходимости готовы быстро нарастить объем выпуска», — сказал министр.

Глава Минпромторга отметил также, что «запас прочности», сформированный по средствам индивидуальной защиты в прошлом году, позволяет предприятиям работать в штатном режиме. Существующие мощности загружены в среднем на 40%, а, например, по маскам это всего лишь 10%.

«Госпитальный и амбулаторный сегменты в регионах полностью обеспечены СИЗ в среднем на два, а то и три месяца. Вся номенклатура — от перчаток до антисептиков в больших количествах присутствует и в розничном сегменте», — сказал Мантуров.

Министр рассказал также, что сегодня 137 предприятий в 64 субъектах РФ суммарно производят около 2 тыс. тонн медицинского кислорода в сутки.

«Есть резервы для наращивания выпуска еще минимум на 400 тонн кислорода. В основном кислород поставляется в госпитальный сегмент в жидком виде. Остальной объем идет в баллонах в газообразном состоянии. В сутки сегодня это порядка 30 тыс. баллонов. В этой части мы полностью обеспечены и кислородом, и непосредственно тарой. Тем не менее мы постоянно через ИЦК мониторим потребность наших регионов и при необходимости в ручном режиме координируем межрегиональные поставки», — сказал министр.

Денис Мантуров добавил, что также не видит проблем и с концентраторами кислорода. У регионов возникали вопросы по поставкам в период осеннего всплеска. Мы консолидировали производителей и дистрибьюторов этой номенклатуры. Во все субъекты была направлена вся необходимая для осуществления поставок информация. На сегодняшний день все вопросы находятся под контролем.

gxpnews