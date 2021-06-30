BIOCAD зарегистрировал показание «ревматоидный артрит» для препарата «Илсира»

Министерство здравоохранения России одобрило применение препарата «Илсира» (левилимаб) для лечения ревматоидного артрита (РА), расширив действующий список показаний, сообщает компания BIOCAD.
«По данным клинического исследования III фазы SOLAR продемонстрирована высокая эффективность и благоприятный профиль безопасности подкожного введения «Илсиры» в дозе 162 мг один раз в неделю у взрослых пациентов с активным РА. На фоне применения препарата 71% пациентов достиг 20% улучшения по критериям ACR на 12 неделе исследования, а через 24 недели лечения у 52% зарегистрирована низкая активности ревматоидного артрита (DAS28-СРБ.