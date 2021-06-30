«Сульфаниламидная катастрофа» и контроль качества лекарственных препаратов

В США 84 года назад произошла «сульфаниламидная катастрофа», одно из самых массовых пищевых отравлений века: погибло более 100 человек, включая нескольких детей.

Следствие выяснило, что все жертвы лечились от кашля с помощью нового средства – «Эликсира “Сульфаниламид”». Сироп имел приятный вкус, легко глотался и позиционировался производителем как лекарство для детей.

Причиной отравления стало химическое соединения диэтиленгликоль, используемое в лекарстве в качестве растворителя. До этого сульфаниламид, препарат для лечения стрептококковых инфекций, продавали в виде таблеток и порошков. Средство было очень востребованным, и фармкомпания S. E. Massengill решила сделать его ещё более популярным – выпустить «детский» формат, сироп с малиновым вкусом. Идея казалась удачной: предзаказ на новинку сделали около 700 аптек.

Действовавшее тогда в США законодательство не требовало всестороннего анализа токсичности препарата перед запуском на рынке. Поэтому опасность никем не была замечена.

Массовая гибель людей потрясла страну – народ требовал правосудия. Власти уничтожили все запасы продукта, а на S. E. Massengill наложили крупный штраф. Впрочем, не разорительный – она занималась производством лексредств ещё 40 лет.

«Сульфаниламидная катастрофа» стала важной вехой в истории системы контроля качества лекарственных препаратов. После происшествия американские регуляторы начали разработку первых нормативных документов, которые впоследствие легли в основу надлежащих практик GMP.

gxpnews