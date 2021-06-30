итнес-клубы просят субсидию на ПЦР-тестирование сотрудников

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила правительству Москвы выделить 108 млн рублей на компенсацию затрат на тесты для сотрудников перед обязательной вакцинацией против COVID-19. Также члены ассоциации просят предоставить игрокам рынка льготу по налогу на имущество. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила правительству Москвы выделить 108 млн рублей на компенсацию затрат на тесты для сотрудников перед обязательной вакцинацией против COVID-19. Также члены ассоциации просят предоставить игрокам рынка льготу по налогу на имущество.

«Обеспечить полное субсидирование затрат по тестированию предварительно перед вакцинацией для компаний, которые вышли на паспорт здоровья в июне-июле. По расчету, в фитнес-индустрии [Москвы] занято 72 тысячи человек, средняя цена анализа на антитела – 1 500 рублей. Итого: 108 млн рублей», – отмечается в письме АОФИ, направленном в столичную мэрию.

В ассоциации также предлагают предоставить до конца года субсидии на соцотчисления (за счет бюджета региона) для компаний, получивших паспорт здоровья в июне-июле. Еще одним способом поддержки отрасли, по мнению членов АОФИ, может стать введение налоговой льготы по налогу на имущество для таких компаний.

Паспорт здоровья – документ, в котором содержится информация о медицинских осмотрах работника (как предварительного при приеме на работу, так и периодических).

О необходимости вакцинации не менее 60% сотрудников социальной сферы, среди которых работники фитнес-индустрии, для формирования коллективного иммунитета 16 июня заявила главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева. Затем такое же требование было установлено в Московской, Ленинградской, Тамбовской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов.

АОФИ в феврале 2021 года предложила Минздраву РФ рассмотреть совместное создание программы по восстановлению здоровья пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. По мнению ассоциации, подобное сотрудничество поможет справиться с возросшей из-за пандемии нагрузкой на систему здравоохранения. Позднее в АОФИ предложили включить занятия фитнесом в договоры добровольного медицинского страхования.

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Источник: ТАСС

Фото: adm-nao.ru