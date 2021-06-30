Гватемала требует от РФ вернуть $77,5 млн, выплаченных за Спутник V

Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес 29 июня сообщила, что направила в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) требование вернуть 614 млн гватемальских кетцалей ($77,5 млн), выплаченных Гватемалой России за 16 млн доз вакцины Спутник V от COVID-19. Россия не выполнила свои обязательства в срок, поставив Гватемале лишь 150 тысяч доз. В России вакцина заканчивается в регионах, но Минпромторг заверяет, что ее остатков достаточно. Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес 29 июня сообщила, что направила в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) требование вернуть 614 млн гватемальских кетцалей ($77,5 млн), выплаченных Гватемалой России за 16 млн доз вакцины Спутник V от COVID-19. Россия не выполнила свои обязательства в срок, поставив Гватемале лишь 150 тысяч доз. В России вакцина заканчивается в регионах, но Минпромторг заверяет, что ее остатков достаточно.

«В соответствии с соглашением, мы просим вернуть деньги, если позднее они [РФПИ] смогут поставить вакцину, мы оплатим доставленные объемы», – отметила Флорес. Власти Гватемалы дают РФПИ пять дней на возврат денег или же фонд должен допоставить все оставшиеся дозы вакцины, заявленные в контракте, в течение 20 дней.

В РФПИ заверили, что партия препарата будет доставлена в Гватемалу в ближайшее время.

«Еще один самолет с вакциной Спутник V должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», – сообщили в фонде.

В феврале 2021 года Гватемала зарегистрировала Спутник V по ускоренной процедуре.

В конце прошлой недели регионы РФ сообщили об исчерпании запасов первого компонента вакцины от COVID-19 на фоне повышенного спроса.

«В связи с увеличившимся количеством пациентов, идущих на вакцинацию, потребовалось изменение логистических цепочек. Компания-оператор, обеспечивающая доставку, сегодня наращивает объемы поставки», – заявил в этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Компания «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех»), назначенная единственным поставщиком вакцин от COVID-19, сообщила, что логистические мощности «Нацимбио» превышают поставляемые производителями объемы, и на 29 июня на складах холдинга не осталось свободных остатков вакцины (новая поставка ожидалась в тот же день).

При этом Минпромторг наличие дефицита вакцин в стране отрицает. По данным ведомства, в оборот с начала года выпущено 36,7 млн комплектов трех зарегистрированных в РФ вакцин, в июле производители должны выпустить еще 30 млн, в регионах же имеются запасы 8 млн доз.