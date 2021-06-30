«Яндекс.Маркет» запустил продажу и доставку ПЦР-тестов на COVID-19

«Яндекс.Маркет» запустил продажу ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию для использования на дому от российской лаборатории Genotek. Доставка набора осуществляется курьерами сервиса, а ответственным за доставку материала в лабораторию является Genotek. Стоимость одного теста с доставкой составляет 2 990 рублей. «Яндекс.Маркет» запустил продажу ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию для использования на дому от российской лаборатории Genotek. Доставка набора осуществляется курьерами сервиса, а ответственным за доставку материала в лабораторию является Genotek. Стоимость одного теста с доставкой составляет 2 990 рублей.

Доставлять набор для самостоятельного тестирования на COVID-19 до клиента будет курьер, сотрудничающий с «Яндексом» – получить набор можно через один-два часа или на следующий день. Биоматериал клиент берет самостоятельно, а затем через Telegram-бота Genotek должен вызвать курьера уже от лаборатории. «За доставку материала в лабораторию отвечает Genotek», – подчеркивают в «Яндекс.Маркете».

Результаты теста будут готовы в течение 24 часов, их тоже выдает Telegram-бот. Появится заключение и на gosuslugi.ru, mos.ru и emias.info. Результаты можно применить для получения QR-кода для посещения ресторанов в Москве, выезда за границу либо при возвращении из-за рубежа.

Некоторые лаборатории сейчас предлагают услугу доставки набора для самостоятельного ПЦР-тестирования на дому – например, «Хеликс», «Ситилаб», Lifetime+. В «Хеликсе» после самостоятельного взятия биоматериала контейнер можно сдать курьеру или в пункт самовывоза, у Lifetime+ курьер дожидается проведения теста. Услуга Lifetime+ продается также через Ozon.

«Яндекс» в конце 2020 года стал ведущим инвестором раунда по привлечению инвестиций в Genotek. Общий объем привлеченных средств составил $4 млн.

С ростом заболеваемости COVID-19 граждане стали отмечать рост стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 и анализов на антитела. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая поручил Роспотребнадзору проконтролировать проблему необоснованного роста цен на ПЦР-тестирование и затягивание получения их результатов. Позднее ФАС России разослала в медицинские организации запросы с целью разъяснения увеличения стоимости. Однако в некоторых лабораториях рассказали Vademecum, что, несмотря на рост спроса в связи с резким подъемом заболеваемости в июне, не повышали расценки на эти услуги.

Genotek – высокотехнологичная медицинская компания, оказывающая услуги в сфере персональной и медицинской генетики. Медико-генетический центр был основан в 2010 году выпускниками биологическо­го и механико-математического факультетов МГУ Артемом Елмуратовым, Валерием Ильинским и Кириллом Петренко. Лаборатория находится в Москве.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Генотек» зарегистрировано в 2011 году. Компания на 80% принадлежит Валерию Ильинскому, еще 20% – у ООО «Холдинг Генотек». Выручка компании в 2020 году составила 247 млн рублей, чистый убыток – 48 млн рублей.

В начале июня «Яндекс.Маркет» объявил о запуске доставки безрецептурных лекарств до потребителя. Первым регионом, где доступна такая услуга, стала Москва. По словам директора бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам «Яндекса» Даниила Шулейко, позднее она станет доступна и для жителей Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. «Яндекс.Маркет» может работать как привлеченная курьерская организация в партнерстве с сетями – разрешения Росздравнадзора на дистанционную торговлю у компании пока нет.

Фото: market.yandex.ru

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