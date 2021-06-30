Пациенты просят Минздрав утвердить перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Союз пациентов обратился к министру здравоохранения с просьбой не запрещать плановую госпитализацию непривитых от COVID-19. В обращении указано, что эта мера преждевременна, пока не уточнен конкретный перечень противопоказаний для вакцинации, а нехватка информации для врачей является одной из основных причин того, что люди боятся вакцинироваться.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором выразил обеспокоенность введением требования к плановой госпитализации в стационары только для привитых от коронавируса пациентов, пишет газета «Известия». Такая норма с 18 июня действует в Москве, а 29 июня Минздрав опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, согласно которому при поступлении в стационар или санаторий граждане обязаны предоставлять справку о вакцинации от коронавируса.

«К настоящему времени нормативно никак не закреплены перечни противопоказаний для всех заболеваний и состояний здоровья человека, указанных в разделе «С осторожностью» инструкций по медицинскому применению вакцин от SARS-CoV-2, зарегистрированных в Российской Федерации. Законодательно не закреплена маршрутизация пациента при необходимости решения вопроса о наличии противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сказано в обращении ВСП.

Сопредседатель ВСП Ян Власов считает, что нужен конкретный перечень нозологий.

«Не просто «заболевания печени», а какие конкретно заболевания печени. Нехватка информации для врачей сейчас является одной из основных причин того, что люди боятся вакцинироваться. Врачи не знают, какое решение по каждой нозологии принимать, разрешать прививаться или давать медотвод», — подчеркнул он.

Организация предложила Минздраву рассмотреть возможность разработки и утверждения перечня противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) совместно с главными внештатными специалистами Минздрава России при заболеваниях и состояниях здоровья человека, указанных в разделе «С осторожностью» инструкций по медицинскому применению вакцин, зарегистрированных в России.

Действенной мерой для предотвращения распространения коронавируса в стационарах в союзе называют оперативное тестирование на COVID-19 всех пациентов при поступлении в учреждение на плановое лечение. Сейчас система предусматривает предоставление справки о результатах такого теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до дня госпитализации.

«Все прочие меры в большей степени связаны с сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинских организациях», — отмечают авторы обращения.

При этом в ВСП подчеркивают, что вакцинация является одним из наиболее действенных способов справиться с инфекцией.

«Мы считаем, что вакцинироваться нужно, если нет противопоказаний от лечащего врача», — подчеркнул Власов.

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