Путин рассказал, что привился «Спутником V»

Президент России сообщил, что привился «Спутником V». Ранее информация о том, каким препаратом он сделал укол, не раскрывалась. Он также признался, что некоторые его близкие люди заболели после вакцинации.

Президент России Владимир Путин сообщил, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Первый укол он сделал 23 марта. Тогда он не сказал, какую вакцину выбрал для процедуры.

Российский лидер напомнил, что в обороте на тот момент были только «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а также подчеркнул, что оба препарата хорошие. Путин заявил, что принял для себя решение привиться «Спутником V», так как этой вакциной прививают вооруженные силы, «а я все-таки верховный главнокомандующий».

«Прививка не опасна – нет ни одного серьезного осложнения у нас. Ну ничего, у меня температура поднялась, 37,2, ну и что? У дочки у моей, она сделала тоже «Спутник V» – у нее была 37,5, правда. Ну тоже одни сутки – и все, все прошло», – признался Путин во время прямой линии.

Президент также сообщил, что ему известно о том, что после вакцинации небольшой процент людей заражается коронавирусом.

«В среднем после прививки болеют 10%, но достаточно легко проходит заболевание. Даже некоторые из моих близких заболели после вакцины, но болезнь протекала легко, они выздоровели даже без приема специальных препаратов», – сказал Путин. Во время прямой линии вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что заболевают не 10%, а не более 2,5% привитых. Путин сказал, что в этом случае нужно доверять информации вице-премьера.

Президент заявил, что остается противником обязательной вакцинации. Он отметил, что власти ряда регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан строго в рамках закона. По его словам, если есть отвод по медицинским соображениям, требовать сертификат о вакцинации никто не имеет права.

Фото: kremlin.ru

Ринат Васбеев

pharmvestnik