«Биосинтез» запустил производство комбинированного противодиабетического препарата

Препарат содержит в своем составе два компонента: глибенкламид и метформин.

Метформин (препарат группы бигуанидинов) – основа фармакотерапии сахарного диабета 2 типа. Повышая чувствительность рецепторов к инсулину, метформин борется с основным фактором патогенеза данного заболевания – инсулинорезистентностью и восстанавливает чувствительность тканей организма к инсулину.1

Препарат нормализует липидный обмен, способен снижать массу тела, задерживая всасывание глюкозы в желудочно-кишечном тракте, а также за счет слабого анорексигенного действия.1,2 Не вызывает снижение уровня сахара крови.

Глибенкламид (препарат группы сульфонилмочевины II поколения) – повышает эффективность метформина, усиливая продукцию инсулина бета-клетками поджелудочной железы и увеличивая его высвобождение в кровь.

Метформин и глибенкламид имеют различные механизмы действия и взаимно дополняют сахароснижающую активность друг друга.

Фиксированная комбинация препаратов увеличивает приверженность пациентов к лечению за счет взаимного усиления терапевтического действия и более удобного применения в одной таблетке.

Наличие двух дозировок (глибенкламид 2,5 мг + метформин 500 мг и глибенкламид 5 мг + метформин 500 мг) позволяет подобрать наиболее оптимальный режим дозирования для каждого пациента.3

Назначение фиксированной комбинации метформина и препарата сульфонилмочевины в одной таблетке позволяет снизить уровень гликемии и HbA1c в ситуациях, когда целевой уровень этих показателей не достигается на фоне терапии только одним из препаратов.1

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Информация для специалистов здравоохранения

Р№ЛП-006453 «Глибенфор, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг+500мг, 5 мг+500 мг»

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