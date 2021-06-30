Интернет как источник информации для врачей по значимости почти сравнялся с визитами медпредов

Доля врачей, относящихся к интернету как к основному источнику информации, достигла 42% и приблизилась к показателю для визитов медицинских представителей (45%), следует из данных компании Ipsos в России.

Интернет в целом, а также вебинары и email-рассылки демонстрируют заметный рост в качестве источников информации, которые врачи отмечают как основные и постоянно используемые. Наиболее выраженный рост популярности этих каналов приходится на период первых и самых жестких связанных с пандемией ограничений весной 2020 года. Таковы результаты весенних волн 2021 года синдикативных исследований Medi-Q «Мнение практикующих врачей» и Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», приведенные компанией Ipsos в России.

Рост популярности диджитал-каналов продолжился даже после снятия существенной части ограничений и частичного восстановления позиций таких стабильно востребованных источников информации, как визиты медицинских представителей – с 43% осенью прошлого года до 45%, по данным весенних измерений. В частности, доля врачей, отмечающих интернет в качестве основного источника информации, достигла 42%. Интернет-конференции и вебинары – 31%, что уже опережает позиции офлайн-конгрессов и симпозиумов (26%). При этом среди провизоров-фармацевтов интернет вышел на первое место осенью 2016 года и с тех пор укрепился до 64%, а позиции медицинских представителей последовательно снижаются, и сейчас доля первостольников, преимущественно получающих информацию таким способом, составляет 40% (сокращение на треть к уровню 2016 года).

Наиболее заметна приверженность получению информации в интернете среди хирургов, кардиологов и неврологов – выше 44%. Обращает на себя внимание повышенный интерес к вебинарам со стороны гастроэнтерологов (44%), эндокринологов (40%), офтальмологов (38%), кардиологов (37%) – высокие позиции онлайн-семинаров существенно отличают их от других специалистов. Причем у гастроэнтерологов и эндокринологов этот показатель выше, чем важность визитов медицинских представителей.

Отношение к источникам информации сильно варьируется в зависимости от возраста врачей. Так, для молодых врачей в возрасте до 35 лет интернет более важен, чем информация от медицинских представителей – 54% и 37% соответственно. Для специалистов старше 50 лет ситуация фактически противоположная – доля приверженных интернету составляет 32%, а информации, получаемой на визитах, – 53%.

Среди цифровых источников информации в практике врачей заметную динамику в течение года продемонстрировали образовательные порталы и интернет-программы – рост с 18% весной 2020 года до 21% весной 2021 года, уступая при этом интернет-версиям справочников. Небольшая позитивная динамика отмечена также для профессиональных блогов в социальных сетях и для онлайн-видео и подкастов по профессиональной тематике, хотя в целом важность этих каналов отмечает небольшое количество врачей

Традиционные справочники лекарственных препаратов продолжили терять позиции среди провизоров (24%), впервые уступив дистанционным образовательным программам (25%), а для врачей — перешли на третье место после интернета с долей в 39%.

Шамиль Ахметзянов

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