Роспатент в тестовом режиме запустил прототип фармреестра патентов

Прототип российского фармреестра патентов заработал в тестовом режиме. Подать заявку на включение патента в реестр возможно через личный кабинет на сайте ФИПС.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности в тестовом режиме запустила прототип реестра патентов фармакологически активных веществ. Роспатент провел презентацию прототипа для компаний, сообщили «ФВ» в пресс-службе.

Так, в тестовом режиме желающие могут подать заявление на включение своих патентов в реестр через личный кабинет на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Прототип не является финальной версией реестра, уточнили в пресс-службе Роспатента. Точная дата запуска реестра пока не определена, пояснили в пресс-службе ведомства.

В демонстрации возможностей реестра приняли участие представители органов государственной власти, Евразийской экономической комиссии, Евразийского патентного ведомства, национальных патентных ведомств и других уполномоченных органов государств–членов ЕАЭС. Из представителей бизнеса на презентации присутствовали генеральный директор компании AstraZeneca в России и Евразии Ирина Панарина, а также председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Станислав Наумов. В ассоциацию входят девять компаний: «ХимРар», «Полисан», «Биокад», «Герофарм», «Активный компонент», «Генериум», «Нанолек», «Фармстандарт», «Петровакс».

О том, что Роспатент разработал прототип реестра, стало известно в апреле. Он создается для того, чтобы обеспечить заинтересованных лиц достоверной информацией о патентной охране лекарственных средств и предотвратить недобросовестные практики, связанные с выходом на рынок дженериков до истечения срока действия патента на оригинальный препарат, поясняют в Роспатенте.

В отрасли неоднократно говорили, что помимо создания самого реестра необходимо законодательно закрепить его использование при регистрации новых препаратов и проведении государственных закупок. Исполнительный директор ассоциации «Фармацевтические инновации» (Инфарма) Вадим Кукава указывал, что в связи с переходом на регистрацию препаратов по правилам ЕАЭС поправки о реестре необходимо будет вносить уже не в российское законодательство, например в 61-ФЗ, а в Решение Совета ЕЭК № 78 от 03.11.2016, которое регулирует регистрацию ЛС.

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) запустило собственный фармреестр патентов в марте этого года. Включение патентов в реестр проходит на добровольной основе посредством подачи заявления.

Фото: rospatent.gov.ru

Маргарита Грошева

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