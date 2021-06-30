Минздрав разрешил вакцинацию против COVID-19 на дому

Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы. Министерство рекомендует вакцинироваться вне зависимости от наличия антител. Вакцинация может в том числе проводиться на дому.

Минздрав России разработал временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» и направил их в регионы. В документе, который имеется в распоряжении «Медицинского вестника», содержатся характеристики зарегистрированных в России вакцин, противопоказания к их применению.

Вакцинацию различных категорий граждан, в том числе лиц, переболевших, ранее вакцинированных и ранее вакцинированных, а впоследствии переболевших, следует проводить любыми вакцинами для профилактики COVID-19, зарегистрированными в России. Органы исполнительной власти в области охраны здоровья граждан могут принять решение о проведении вакцинации на дому или в пунктах вакцинации силами мобильных медицинских бригад.

Проводить вакцинацию следует без необходимости изучения и учета данных гуморального иммунитета.

«В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител). Работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ», – сказано в документе.

Минздрав рекомендует разъяснять гражданам, что, согласно рекомендациям ВОЗ, вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген.

«Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить других и себя, необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе соблюдение дистанции, использование масок, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях», – указано в документе.

Проводить вакцинацию по эпидемическим показаниям следует спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или через шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации (экстренная вакцинация).

Если при первичной вакцинации у пациента выявлены серьезные нежелательные явления на введение вакцины, при желании гражданина и при отсутствии противопоказаний можно будет провести ревакцинацию другой вакциной.

Решение о проведении экстренной вакцинации принимается главным государственным санитарным врачом России или субъектов по эпидемической ситуации.

Переход на рутинную вакцинацию будет осуществляться после иммунизации не менее 60% от взрослого населения. Она подразумевает введение иммунобиологического препарата через 12 месяцев после перенесенной инфекции или вакцинации. Однако Минздрав допустил сокращение этого срока до 6 месяцев по желанию пациента.

Вакцинация проводится согласно инструкции по применению, лицам, которые не имеют противопоказаний.

Об изменениях в методические рекомендации по ревакцинации от коронавируса переболевших или ранее привитых граждан 29 июня сообщили глава Минздрава Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова.

В стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено более 21 тыс. новых случаев инфицирования. При этом вакцинация проходит не так быстро, как планировалось. 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сроки достижения коллективного иммунитета будут сдвигаться, так как к осени привить 60% взрослых россиян не удастся.

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