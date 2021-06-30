В Бразилии расследуют дело о коррупции при закупке вакцин китайской CanSino

Бразильские следственные органы могут расследовать сделку между китайской компанией CanSino и правительством по поставкам вакцин от COVID-19. Этот случай сравнивают с другим контрактом на индийские вакцины от Bharat Biotech, в котором цена на препараты была завышена на порядок.

Бразильская парламентская комиссия по расследованию действий правительства по борьбе с пандемией COVID-19 может рассмотреть контракты о поставках в страну вакцин Convidecia (Ad5-nCoV) китайской компании CanSino, пишет CNN Brazil.

Намерение о покупке 60 млн доз вакцины за 1 млрд долл. было подписано 15 июня Министерством здравоохранения Бразилии. Соглашение было заключено с представителем CanSino в Бразилии Belcher Farmacêutica. 19 мая компания попросила Anvisa (бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем) разрешить экстренное использование вакцины в стране.

Но в ходе рассмотрения контракта выяснилось, что процесс закупки был аналогичен случаю с индийской Covaxin от Bharat Biotech. Газета Estado de San Paulo сообщала, что, согласно секретным депешам посольства Бразилии в Индии, цена Covaxin составляла 1,34 долл., в то время как правительство Бразилии подписало контракт на закупку вакцины по 15 долл. за дозу.

В свою очередь цена на препарат CanSino была согласована на уровне 17 долл. за дозу, в то время как вакцина Pfizer был закуплена по цене 12 долл., а препарат AstraZeneca по самой низкой цене – 3,16 долл.

Представляющая CanSino Belcher Farmacêutica также стала объектом расследования специального бразильского полицейского органа, который занимается случаями отказа от сделок, завышения цен и низкого качества тестов на COVID-19, закупленных федеральными властями.

В итоге 27 июня Anvisa сообщила, что 17 июня получила заявление от CanSino, в котором говорилось, что Belcher больше не имеет полномочий представлять фармацевтическую компанию в Бразилии.

В заявлении компании сказано, что она «готова предоставить разъяснения и сотрудничать с CPI в работе и расследовании» и что она всегда действовала добросовестно и этично. Сама Belcher также заявила, что не представляла CanSino с 10 июня этого месяца «из-за технических проблем частного характера между компаниями».

После этого Anvisa отменила запрос на разрешение на экстренное использование вакцины CanSino, пишет Reuters. Руководство регулятора единогласно проголосовало за такое решение. CanSino попросила заменить своего представителя в Бразилии, и этот представитель должен будет снова подать заявку на разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях, добавили в Anvisa.

Фото: CanSinoBio

Николай Соколов

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