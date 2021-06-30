Минпромторг разработал новую стратегию развития фармпромышленности

Правительство решило выйти на новый уровень по импортозамещению, придав обрабатывающей промышленности «новый облик». В стратегию по созданию такого облика вошли семь инициатив, одна из которых называется «Промышленность для здравоохранения». В ней указано, какие лекарства и медицинское оборудование должны производиться в России, как обеспечить гарантированный спрос на эту продукцию со стороны государства и доверие к российским лекарствам. Определено 13 препаратов, выпуск которых по полному циклу надо наладить к 2024 году.

Минпромторг разработал стратегию развития обрабатывающей промышленности «Новый облик промышленности». В стратегию в числе семи инициатив войдет программа по развитию фарм- и медпромышленности «Промышленность для здравоохранения». «ФВ» ознакомился с проектом документа.

Какие цели поставлены перед фарм- и медпромышленностью

Об изменении облика промышленности говорил во время отчета в Госдуме 12 мая 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин. «Новые планы импортозамещения мы формируем адекватно возникающим вызовам, приоритизируем их, делаем упор именно на комплектующих, расшивая узкие места», – отметил он.

В марте 2021 года на заседании рабочей группы Государственного совета по направлению «Промышленность» первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков рассказал о семи инициативах нового облика промышленности:

Фундамент цифровой трансформации

Промышленное лидерство в цифровую эпоху

Промышленность для здравоохранения

Зеленая промышленность

Промышленность для новой энергетики

Новый облик промышленности для транспортной системы

Новая космическая промышленность

Конечная цель стратегии развития промышленности для здравоохранения – производство стратегически значимых лекарств по полному циклу, высокотехнологичной медицинской техники и комплектующих. Благодаря этому уменьшится стоимость закупки лекарств, техники и ее обслуживания, улучшится качество жизни людей и, наконец, российское здравоохранение снизит технологическую зависимость от импорта. Программа рассчитана на 2021–2030 годы.

В документе поставлена цель по объему медицинской техники – 16,5 млрд руб. к 2024 году, но ничего не говорится про экспорт лекарств. При этом экспорт должен стать одним из ведущих направлений стратегии «Фарма 2030», которая, как заявил на ПМЭФ-2021 Василий Осьмаков, будет принята в конце текущего года.

Как будут добиваться целей

Для достижения цели правительству и отрасли будут поставлены пять задач.

Первая – наращивание технологического потенциала и развитие собственного производства фармсубстанций. Решение задачи подразумевает до 2024 года выпустить на рынок 13 лекарств из списка стратегически значимых лекарств, перечень которых определен распоряжением правительства № 1141-р от 06.07.2010. В том числе необходимо будет наладить производство субстанций для них. Речь идет, например, о противоопухолевых лекарствах третиноин, фулвестрант, пембролизумаб и пертузумаб, инсулине аспарт двухфазном, препарате для лечения сердечно-сосудистых заболеваний тенектеплаза и др.

Также для решения задачи планируется создать четыре предприятия по выпуску фармсубстанций: для наркотических лекарств, субстанций из растительного сырья, из сырья животного происхождения и химического синтеза.

Вторая задача – создание пациент-ориентированной индустрии. Здесь речь идет о разработке продуктов медицинского искусственного интеллекта и внедрении их в медицинскую практику, поддержке разработки электронных компонентов и модулей на их основе для медтехник. Также сюда попали меры поддержки в виде субсидий на разработку, испытание и внедрение продукции для реабилитации, программа льготного лизинга автомобилей для использования в качестве легкового такси отечественного производства, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Третья задача – создание платформы трансфера научных разработок. Для ее решения начнут работать центры компетенций в области медтехники при высших учебных заведениях, система поиска и анализа новых перспективных лекарственных соединений.

Четвертая задача – формирование правового поля для защиты внутреннего рынка, доступа на рынок новых продуктов; стимулирование гарантированного спроса со стороны государства; сокращение числа «вечнозеленых» патентов. Для решения задачи во второй половине 2021 года планируется утвердить правило «второго лишнего», которое коснется ограничения госзакупок лекарств, произведенных не из отечественной субстанции. В документе говорится не обо всех препаратах, а только о стратегически значимых. Аналогичное правило будет действовать и для медицинской техники.

Пятая – запуск онлайн-платформы для мониторинга жизненного цикла медицинской техники.

«ФВ» направил запрос в Минпромторг с просьбой прокомментировать основные положения стратегии.

Елена Калиновская

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