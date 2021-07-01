Выручка аптек в мае выросла на 16%

В январе-мае 2021 года аптечная выручка составила 622,7 млрд руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В упаковках снижение составило 11%. За этот период в аптеках продано 3,3 млрд упаковок.

БАД продавались лучше всего

В структуре продаж отдельные сегменты розничного рынка показали разнонаправленную динамику. Продажи лекарств, занимающие 77% рынка, выросли в январе-апреле на 7% в рублях и снизились на 9% в упаковках. Выручка от реализации дополнительного ассортимента (доля 17%) снизилась на 4%, упаковок продано меньше на 17%. Продажи БАД выросли на 23% в рублях и на 11% в упаковках.

Лекарства дорожают

Рост продаж лекарств в рублях и снижение в упаковках наблюдается с начала года. Исключение – март, когда падение было и в рублях – на 9%, и в упаковках – на 26%. Март 2020 года стоит особняком, аптечные продажи тогда показали взрывной рост, случившийся как из-за начинающейся пандемии и отправлением всей страны в самоизоляцию, так и из-за валютного скачка. В октябре 2020 года рекорд был превышен – 115 млрд руб. против 112,6 млрд в марте, но эти пики скорее исключение из правил. Если сравнить более спокойные мартовские продажи 2021 и 2019 годов, то рост составит 21%. Планомерный рост в рублях характерен для ситуации на рынке лекарств за последние годы.

Снижение продаж в упаковках свидетельствует о переориентации спроса на более дорогие упаковки. В январе-мае 2021 по сравнению с таким же периодом 2020 года средняя цена на лекарства выросла на 19%.

Это может быть связано с ростом продаж упаковок с большим количеством таблеток или апмул, с выбором покупателями более дорогих брендов, с выходом на рынок более дорогих лекарственных форм привычных лекарств. Не исключено влияние повышения цен производителей, оптовых и розничных надбавок.

Лидеры продаж

Пандемия внесла свои коррективы на аптечный рынок, но первая тройка терапевтических групп осталась на своих местах. На два места вверх поднялись востребованные во время пандемии антикоагулянты. Психоаналептики стали более востребованными: группа шагнула сразу на три строчки вверх. Самые большие потери у противовирусных лекарств – спустились с пятой на восьмую строчки. Это может быть связано с тем, что в начале 2020 года были востребованы дорогостоящие противовирусные препараты от ВИЧ, например, лопинавир+ритонавир, которые сначала рекомендовались для лечения COVID-19. Затем препараты убрали из временных рекомендаций Минздрава. В январе-мае 2021 года эта группа уже не так востребована.

Лидирующие терапевтические группы в аптечных продажах в январе-мае 2021 года, руб. Рейтинг 2021 Рейтинг 2020 Группа EphMRA (второй уровень) Доля группы в общих продажах, % Динамика январь-май 2021/январь-май 2020, % 1 1 С9 – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф) 5,26 3,96 2 2 R5 – противопростудные и противокашлевые препараты 4,25 -2,55 3 3 R1 – препараты для лечения заболеваний носа 4,16 17,15 4 6 B1 – антикоагулянты 4,10 16,9 5 4 M1 – противовоспалительные и противоревматические препараты 3,96 14,51 6 9 N6 – психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения 3,39 2,56 7 7 G3 – половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия 3,38 5,05 8 5 J5 – противовирусные препараты для системного использования 3,25 3,73 9 8 J1 – системные антибактериальные средства 3,17 10,99 10 10 G4 – урология 2,98 7,54 Источник: AlphaRM

Хотя отдельные противовирусные средства показали заметный прирост. Так, «Арбидол» в TOP10 по продажам в рублях занялся второе место, поднявшись с шестой строчки. Другой противовирусный препарат – «Ингавирин» – напротив спустился сразу на пять строчек. Первый противовирусный препарат попал в антиковидные рекомендации, а второй – нет.