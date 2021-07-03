Ученые оценили длительность иммунного ответа после вакцины AstraZeneca

После введения двух доз вакцины против COVID-19 производства AstraZeneca высокий титр антител сохраняется в течение как минимум одного года. Об этом говорят данные клинических исследований Оксфордского университета COV001 и COV002.

«По результатам клинических исследований Оксфордского университета COV001 и COV002 введение двух доз вакцины против COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019 – новая коронавирусная болезнь 2019 года), разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, с более длительным (до 45 недель) интервалом между дозами, а также введение третьей бустерной дозы способствует усилению иммунного ответа», – говорится в сообщении компании.

Данные исследований, опубликованные Оксфордским университетом в виде препринта в журнале The Lancet, показали, что высокий титр антител сохраняется в течение как минимум одного года после введения первой дозы вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca.

Отмечается, что при введении второй дозы с интервалом до 45 недель титр антител был в 18 раз выше, чем после введения первой дозы. В свою очередь при интервале между дозами до 12 недель титр антител увеличивался в четыре раза. Полученные результаты свидетельствует о том, что более продолжительный интервал между введением доз способствует усилению иммунного ответа.

Кроме этого, результаты анализа показали, что введение третьей дозы вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca через шесть месяцев после введения второй дозы способствовало шестикратному увеличению титра антител и поддержанию Т-клеточного иммунного ответа.

Введение третьей дозы вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca также способствовало повышению нейтрализующей активности антител против штаммов «альфа» (B.1.1.7, «кентский»), «бета» (B.1.351, «южноафриканский») и «дельта» (B.1.617.2, «индийский»). Реактогенность второй дозы вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca, введенной с увеличенным интервалом, а также третьей дозы вакцины была ниже, чем после введения первой дозы.

«Это обнадеживающие новости для стран с более низким уровнем доступа к вакцинам против COVID-19, в которых наблюдаются трудности с поставками второго компонента. Даже при введении двух доз вакцины с интервалом в 10 месяцев мы наблюдаем высокий уровень иммунного ответа», — отметил руководитель исследования, проводимого Оксфордским университетом, профессор Джон Поллард.

«Данные исследований, демонстрирующие, что вакцина против COVID-19 компании AstraZeneca вызывает формирование стойкого иммунного ответа, вселяют уверенность в долгосрочной защите от коронавирусной инфекции. Мы надеемся продолжить сотрудничество с Оксфордским университетом и рекомендуем регулирующим организациям в области здравоохранения по всему миру продолжить изучение полученных данных», – заявил исполнительный вице-президент подразделения исследований и разработок биологических лекарственных препаратов компании AstraZeneca Мене Пангалос.

В анализ были включены добровольцы в возрасте от 18 до 55 лет, которые участвовали в исследованиях COV001 и COV002 и получили либо одну, либо две дозы вакцины против COVID-19 компании.

Вакцина разработана Оксфордским университетом совместно с компанией Vaccitech. Она использует дефектный по репликации вирусный вектор шимпанзе на основе ослабленной версии вируса обычной простуды (аденовирус), вызывающего инфекцию у шимпанзе, и содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2. После вакцинации происходит синтез поверхностного шиповидного белка, что приводит к формированию иммунного ответа на SARS-CoV-2 при возможном последующем заражении этим вирусом.

gxpnews