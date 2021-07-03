«Новартис Фарма» вывела на рынок РФ новый препарат для лечения глаукомы

Производитель «Новартис Фарма» вывел на российский рынок новый комбинированный препарат для лечения глаукомы бримонидин+бринзоламид (капли глазные, 2 мг/мл + 10 мг/мл), получивший торговое наименование «Симбринза», сообщает компания.

Эта комбинация стала первым в России препаратом для лечения глаукомы и офтальмогипертензии без бета-блокатора в своем составе.

«Препарат «Симбринза» имеет двойной механизм действия: снижает продукцию внутриглазной жидкости и усиливает увеосклеральный отток. Результаты клинических исследований продемонстрировали способность препарата «Симбринза» снижать ВГД на 7.0–9.7 мм рт. ст. (26.7%–37.6%) от исходных значений. Действие комбинации сохраняется на протяжении 24 часов, что позволяет избежать колебаний внутриглазного давления в течение суток, особенно ночных скачков давления, которые отрицательно сказываются на кровообращении зрительного нерва», — говорится в сообщении.

По статистике, более чем в половине случаев пациенты с глаукомой имеют ССЗ3, для лечения которых широко применяются системные бета-блокаторы. Терапия системными бета-блокаторами снижает гипотензивное действие топических бета-блокаторов (в том числе тимолола, который входит в состав большинства комбинированных препаратов для лечения глаукомы). Это может приводить к снижению эффективности терапии глаукомы и офтальмогипертензии и затруднять контроль над заболеванием. Поэтому «Симбринза» может применяться у пациентов, которые принимают системные бета-блокаторы.

Препарат «Симбринза» предназначен для взрослых пациентов с открытоугольной глаукомой или офтальмогипертензией, у которых монотерапия не обеспечивает достаточного снижения ВГД. Применяется местно, по одной капле препарата в конъюнктивальный мешок 2 раза в сутки.

gxpnews