Fujifilm инвестирует в производство в Британии и США $850 млн

Японская Fujifilm инвестирует в расширение контрактного производства $850 млн, сообщает FiercePharma. Компания направит деньги в Великобританию и США, где ее заводы в Техасе и Северной Каролине помогают производить антиковидную вакцину Novavax — NVX-CoV2373.

Представитель компании сообщила изданию, что расходы в США «в основном нацелены на значительное увеличение мощностей по производству биофармацевтических препаратов, таких как вакцины против COVID-19 и передовые методы лечения».

Издание отмечает, что компания рассчитывает сфокусироваться также на генной терапии

В Штатах Fujifilm вдвое увеличит возможности производства рекомбинантных вакцин. В июле прошлого года компания поручила своему предприятию в Моррисвилле в Северной Каролине производить лекарственную субстанцию для вакцин Novavax. В том же месяце Fujifilm запустила производство этой же вакцины на заводе в Колледж-Стейшн, штат Техас.

Также компания ожидает, что работа по производству средств генной терапии в британском подразделении в Тиссайде увеличится «в десять раз» с учетом последних вложений.

gxpnews