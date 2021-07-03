Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья прокомментировал вопрос замены инсулинов

В Госдуме рассмотрели обращение пациентов, которые сообщали, что замена препарата даже в рамках одного МНН может негативно влиять на здоровье. Для решения проблемы они предложили законодательно закрепить закупку инсулинов по торговому наименованию. По словам депутата Дмитрия Морозова, эксперты признали инсулины, которые сейчас поставляют регионы, «возможными к замене».

Профессиональное сообщество пришло к выводу, что инсулины, которые сейчас поставляются в регионы, являются «возможными к замене по клиническим эффектам». Так вопрос с заменой инсулинов прокомментировал председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов в рамках встречи «Доброе утро с доктором», передает корреспондент «ФВ».

Ранее «ФВ» писал, что пациенты обеспокоены ситуацией с заменой инсулинов. Ульяновская региональная общественная организация родителей, детей и молодежи с сахарным диабетом первого типа «ДИАлог» указывала, что замена препарата даже в рамках МНН может негативно отразиться на здоровье и должна происходить по решению врача. В то же время регионы, согласно законодательству, закупают препараты по МНН, а это не дает гарантий, что пациент будет получать инсулин одного и того же производителя. Общественная организация направила письмо в адрес правительства, Совета Федерации, омбудсменов, а также на имя президента Владимира Путина, в котором предложила закупать инсулины с соответствии с их торговыми наименованиями.

Морозов отметил, что проблема обсуждалась на комитете. Была создана Рабочая группа по сахарному диабету, которую возглавляет Наталья Санина, к работе также был привлечен онкологический научный центр и специалисты в области эндокринологии. «Главный ответ, на мой взгляд, заключается в том, что инсулины, которые поставляются, профессиональным сообществом признаны возможными к замене по клиническим эффектам», – сказал Морозов.

При этом председатель комитета заметил, что есть случаи, когда пациент действительно должен проходить терапию одним и тем же препаратом. «Конечно, в этих ситуациях у нас есть все инструменты, законодательные и нормативные, чтобы остаться на прошлом препарате. Для этого есть врачебные комиссии», – сказал Морозов, отметив, что этот вопрос также должен решаться при участии лечащего врача и заведующего отделением.

В заключение Морозов добавил, что вопрос о замене инсулинов комитет оставил на парламентском контроле. «Уверен, что в сентябре к этому вопросу все вернутся, мы попросили накопить информацию и связаться с главными эндокринологами субъектов Российской Федерации. Все, что делается в этой плоскости, должно обязательно, безусловно следовать интересам пациента», – сообщил депутат.

По мнению Морозова, при рассмотрении вопроса также не стоит исключать интересы самих фармкомпаний. «Когда появляются новые препараты, те коллеги, которые производят прежние препараты, не могут быть этим довольны», – пояснил Морозов.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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