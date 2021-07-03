Суд поддержал претензии ФАС к производителю гигиенических средств под названиями лекарственных

Арбитражный суд Москвы оставил в силе предупреждение ФАС России, выданное компании «Эско-Фарм». Последняя является производителем «Ингалипта», «Каметона» и «Фурацилина». Все они не лекарственные, а парфюмерно-косметические и гигиенические средства, но продаются в аптеках. ФАС распорядилась убрать слова, напоминающие названия фармпрепаратов, но «Эско-Фарм» с этим не согласился, следует из решения суда.

В чем суть претензий

Жалобу в ФАС на компанию из Еревана «Эско-Фарм» подал «Фармстандарт-Лексредства». Он указал на то, что продукция из Армении вводит потребителей в заблуждение, поскольку в ее названии присутствуют раскрученные с советских времен фармацевтические бренды, такие как «Ингалипт», «Каметон», «Фурацилин». Покупатели ждут лечебного эффекта, но данные средства являются парфюмерно-косметическими и гигиеническими. При этом на российском рынке более десятка производителей выпускают лекарственные препараты «Ингалипт», «Каметон», «Фурацилин».

ФАС стала разбираться. В ходе обследования открытых источников специалистами службы были выявлены многочисленные отзывы потребителей, подтверждающие, что при приобретении продукции «Эско-Фарм» с перечисленными наименованиями они ориентируются на знания о препаратах, известных на протяжении нескольких десятилетий. Но при использовании парфюмерно-косметических средств потребители обнаруживали отличия в органолептических и иных свойствах и отсутствие известного ранее лечебного эффекта (снятие боли, воспаления и т.п.).

«В то же время и лекарственный препарат, и одноименная парфюмерно-косметическая продукция продаются в аптеках безрецептурно, упаковки парфюмерно-косметической продукции содержат сходные наименования и аналогичную с лекарственным препаратом информацию, в связи с чем потребителю, не имеющему специальных навыков, затруднительно отличить лекарственный препарат от парфюмерно-косметической продукции и тем более оценить ингредиенты и количественный состав средства применительно к ожидаемому лечебному эффекту», – указала ФАС.

Что решила ФАС

«Эско-Фарм» было выдано предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства путем удаления с упаковок производимых парфюмерно-косметических средств обозначений «Ингалипт», «Каметон», «ПротаЛОР / Протаргол», «Фурацилин», аналогичных или сходных с наименованиями зарегистрированных лекарственных средств. Компания не согласилась с претензиями антимонопольной службы, указав на то, что выпускает свою продукцию в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к парфюмерно-косметической продукции. Однако суд подтвердил обоснованность выводов регулятора.

Он также напомнил истцу о существующей процедуре: антимонопольный орган не может принимать решение о возбуждении дела о нарушении закона о защите конкуренции без вынесения предупреждения и до завершения срока его выполнения. При этом тем же самым законом заявителю дано право не выполнять предупреждение, если он не согласен с выводами ФАС.

Арбитражный суд Москвы добавил, что аналогичная позиция о недобросовестной конкуренции на фармрынке сформулирована ФАС в отношении БАД.

И хотя в настоящее время законодательством Евразийского экономического союза не установлен запрет на государственную регистрацию и выпуск в обращение БАД, имеющих в названии элементы наименования лекарственных средств, решение данной проблемы включено в часть государственной политики по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения, указано в судебном акте.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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