Минтруд утвердил профстандарт фармацевта

Минтруд утвердил профессиональный стандарт «Фармацевт». Для выпускников профильных образовательных заведений и специалистов со средним специальным образованием он обеспечивает понимание квалификационных требований, предъявляемых при прохождении аккредитации и при выполнении своих трудовых функций.

Минюст 29 июня зарегистрировал приказ Минздрава № 349н от 31.05.2021 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Фармацевт». Он вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.

К трудовым функциям специалистов отнесены:

Подготовка помещений фарморганизации для осуществления фармдеятельности;

Фармацевтическое консультирование;

Розничная торговля и отпуск лекарственных препаратов, товаров аптечного ассортимента;

Оформление документации по учету реализации лекарственных препаратов;

Приемочный контроль в фарморганизации;

Хранение лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента в фарморганизации;

Изготовление лекарственных препаратов по индивидуальным назначениям медицинских работников и требованию медицинских и ветеринарных организаций;

Оформление документации по изготовлению лекарственного препарата;

Работа с институциональными потребителями по приему и обработке заявок на лекарственные средства;

Поставка лекарственных средств институциональными потребителями.

Как отмечает исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина, утверждение этого профстандарта – важное событие для выпускников и специалистов со средним образованием, которым предстоит проходить обязательную аккредитацию. Фактически аккредитация является проверкой навыков специалиста на соответствие профессиональным стандартам.

Профстандарт «Фармацевт» – четвертый утвержденный профессиональный стандарт для фармацевтических специалистов.

В 2016 году был принят стандарт «Провизор», в 2017-м – «Провизор-аналитик» и «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью».

Оксана Баранова

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