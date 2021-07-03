Президент подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Частные и ведомственные клиники, работающие в системе ОМС, могут бесплатно делать гражданам прививки, включенные в Национальный календарь вакцинации и Календарь прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий закон подписал президент.

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Это можно сделать бесплатно, если прививка включена в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) и Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Изменения вносятся в ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Документ вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в конце прошлого года поручил Минздраву и Минюсту подготовить и принять документ о включении вакцинации от COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок. В апреле правительственная комиссия одобрила соответствующий законопроект. 15 июня законопроект сняли с повестки заседания Госдумы. Препарат для профилактики COVID-19 должен пройти все необходимые исследования, а уже потом он может быть включен в НКПП, заявил член думского Комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

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