Глава профильного комитета Госдумы уверен в сохранении связей с фармрынком после выборов

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов выразил уверенность в переизбрании депутата Александра Петрова в новый созыв. Таким образом, по его словам, наработанное взаимодействие с фармрынком и регуляторами продолжится. В том числе по вопросам обязательного проведения дополнительных клинических исследований для определения взаимозаменяемости препаратов.

Работу над вопросом обязательного проведения дополнительных клинических исследований для определения взаимозаменяемости лекарств продолжит депутат Александр Петров после переизбрания. Такое мнение выразил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов на встрече «Доброе утро с доктором», передает корреспондент «ФВ».

«Понимая всю сложность регулирования этого сегмента здравоохранения, мы сразу создали отдельный подкомитет и экспертный совет по фармацевтической деятельности, по фармакологии, по фармпроизводству, возглавил его Александр Петров, который, я уверен, успешно пройдет предвыборную кампанию и продолжит свою работу, — сказал Морозов. — Поэтому все то, что наработано по взаимодейтвию с фармрынком, с фармпроизводством, с фармрегулированием, с Росздравнадзором, со многими вопросами, в которых Александр Петрович удивительно компетентен, все это продолжится… эта регуляторика продолжится и дальше».

Как писал «ФВ», в 2023 году в силу вступают нормы Федерального закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств», согласно которым государственная регистрация препарата может быть отменена, если держатель РУ в ограниченный срок не предоставит результаты исследований, необходимых для определения взаимозаменяемости. Национальная ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции «АПФ» сообщала, что проведение дополнительных КИ для всех препаратов компаний потребует очень больших финансовых затрат, что, в свою очередь, нанесет серьезный финансовый ущерб предприятиям и приведет к уходу с рынка дешевых дженериков с заменой их дорогими зарубежными препаратами. По мнению генерального директора Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктора Дмитриева, статус взаимозаменяемости стоит определять на этапе первичной регистрации, а не после нее, когда препарат уже несколько лет обращается на рынке.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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