«Вектор» анонсировал отгрузку новой партии «ЭпиВакКороны»

Центр «Вектор» обещал отгрузить новую партию вакцины в объеме 750 тыс. доз. Всего в гражданский оборот поступили больше 3,1 млн доз «ЭпиВакКороны». Накануне в Москве закончился этот препарат.

В начале следующей недели произойдет отгрузка новой партии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в объеме 750 тыс. доз. Об этом сообщили в центре «Вектор», передает ТАСС. Всего центр и его индустриальные партнеры произвели больше 3,4 млн доз вакцины, в гражданский оборот поступили более 3,1 млн доз, со складов отгружено свыше 2,4 млн доз.

В «Векторе» отметили, что индустриальные партнеры центра продолжают выпускать вакцину, чтобы удовлетворить спрос населения. Накануне стало известно, что в Москве полностью закончилась «ЭпиВакКорона».

Холдинг «Нацимбио», имеющий договоры с производителями этой вакцины, а также «Спутника V» и «КовиВака», сообщил 29 июня об отсутствии каких-либо запасов вакцин на складах. В тот же день глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в министерстве не видят рисков перебоев в поставках вакцин в регионы из-за повышенного спроса.

Фото: mil.ru

Григорий Дубов

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