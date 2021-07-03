Президент подписал закон о механизме ввода в оборот ветпрепаратов

Утвержден порядок ввода в гражданский оборот лекарств для ветеринарного применения, в том числе иммунобилогических препаратов. Документ вступит в силу в сентябре 2023 года.

Президент Владимир Путин подписал закон о механизме ввода лекарств для ветеринарного применения в гражданский оборот на территории России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, производитель лекарства для ветеринарного применения должен представлять в уведомительном порядке в Россельхознадзор документы, которые подтвердят соответствие качества препарата требованиям, установленным при его госрегистрации, говорится в законе. Эти документы он будет представлять перед вводом в гражданский оборот каждой серии произведенного или ввезенного в Россию лекарства, кроме иммунобиологических препаратов. Если речь идет о препаратах, которые вводятся в оборот в первый раз, то в Россельхознадзор также должны быть представлены протоколы испытаний о соответствии серии препарата необходимым показателям качества.

Производители лекарств или организации, которые занимаются их перемещением, должны ежегодно представлять в Россельхознадзор протоколы испытаний одной серии каждого торгового наименования ветеринарного препарата, поступившего в гражданский оборот.

Для ввода в оборот серий иммунобиологического препарата для ветеринарного применения потребуется получить разрешение Россельхознадзора. При этом устанавливается, что разрешение выдается не только на основании протокола испытаний в аккредитованных организациях, подведомственных Минсельхозу и Россельхознадзору, а также на основе документов и сведений о каждой из первых двух серий лекарственного препарата, впервые произведенного или ввозимого в страну. Такое разрешение будет выдано на весь срок обращения серии иммунобиологического препарата. В отношении последующих серий одного торгового наименования, произведенного или ввозимого в Россию, разрешение выдается сроком на три года.

Порядок представления документов и сведений о лекарственных препаратах для ветеринарного применения, вводимых в гражданский оборот, будет устанавливаться правительством.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Он также предусматривает переходные положения.

Елена Сидорова

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