Врачей освободили от уголовной ответственности за утерю наркопрепаратов

Против медиков не будут заводить уголовные дела за нарушение правил оборота наркотических и психотропных веществ, если это произошло непреднамеренно. Соответствующий закон подписал президент.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, направленный на гуманизацию уголовного законодательства в отношении медицинских работников, допустивших непреднамеренную ошибку при обращении с наркотическими средствами и психотропными веществами.

За подобные нарушения они будут нести дисциплинарную или материальную ответственность. Разбирать каждый случай утраты будут межведомственные комиссии, их деятельность станут регулировать совместно Минздрав и МВД при участии представителей медицинского сообщества.

Законопроект правительство разработало в конце февраля по поручению президента. Это было сделано после выступления основателя фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер во время прямой линии с главой государства. Тогда она рассказала, что врачи не выписывают наркопрепараты из-за боязни лишиться работы или попасть в тюрьму.

Елена Сидорова

pharmvestnik