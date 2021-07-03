Компания Pierre Fabre поддержала занятых в логистике противоковидных вакцин сотрудников

Фармацевтическая компания Pierre Fabre внесла вклад в борьбу с пандемией, предоставив NC Logistic специализированные косметические средства. Продукция предназначена для сотрудников склада, которые работают в условиях низких температур.

«Международная фармацевтическая компания Pierre Fabre более 60 лет заботится о качестве жизни, создавая и развивая инновационные решения, вдохновением для которых служат потребности здоровых людей, — рассказал генеральный директор российского подразделения группы Pierre Fabre Коулон Регис Жан Ив. — Нам известно, что компания NC Logistic выполняет работу по организации и поставке вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионы РФ. Хранение и обработка вакцины «Гам-КОВИД-Вак» осуществляются в низких температурах. Медицинским отделом Pierre Fabre были разработаны и рекомендованы комплекты брендов EauThermaleAvène и А-Derma для сотрудников склада, ежедневно выполняющих работу в экстремальных температурных условиях. Косметические средства призваны создавать невидимый защитный барьер, не позволяя агрессивной окружающей среде разрушающе действовать на кожу. Для компании это не только забота о здоровье и благополучии людей, но и вклад в борьбу с пандемией».

Управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов выразил признательность за оказанную поддержку компании Pierre Fabre.

«В период, когда весь мир продолжает борьбу с пандемией, а статистика заболевших коронавирусом продолжает стремительно расти, бизнес демонстрирует полную готовность оперативно подключаться к решению самых острых проблем, — отметил он. – Сложилось большое количество партнерств, эффективное взаимодействие в самых разных сферах. Для фармы такие объединения особенно актуальны, так как миссия практически каждой фармацевтической компании транслирует заботу о здоровье и улучшении качества жизни людей».

Информация от компании

NC Logistic — крупнейший специализированный 3PL-оператор в области хранения, обработки (вкл. кросс-докинг), транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, вакцин, иммунобиологических препаратов, лекарственных форм для ветеринарии, косметики, реагентов и комплектующих для лабораторных испытаний, диагностического оборудования и их запчастей.

Материал партнера: NC Logistic

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