Mylan подает на Teva в суд из-за политики компании по дженерикам

Компания Mylan обвинила Teva в проведении антиконкурентной политики по поводу дженериков препарата от рассеянного склероза «Копаксон». Mylan утверждает, что Teva перевела рынок на более высокую дозировку препарата, что не позволило создать дженерики низкодозированного варианта.

Компания Mylan, которая объединилась с подразделением Pfizer Upjohn, подала на израильско-американскую компанию Teva в суд. Об этом пишет FiercePharma. Mylan утверждает, что Teva использовала «антиконкурентные» методы для защиты от создания дженериков своего фирменного препарата «Копаксон» против рассеянного склероза.

В иске Mylan обвиняет Teva в организации «всеобъемлющей и изощренной схемы», чтобы предотвратить появление дженериков препарата. Компания утверждает, что Teva добилась этого, введя врачей в заблуждение относительно эффективности дженериков «Копаксон». Также компания перевела рынок на более высокие дозы препарата, заключив сделки со специализированными аптеками и менеджерами по пособиям на лекарственные средства (PBM), чтобы те не выписывали дженерики.

«Незаконная деятельность» Teva помешала дженерикам появиться на рынке «на годы раньше» и по-прежнему затягивает производство дженериков «Копаксон» компанией Mylan, говорится в судебных документах.

Предвидя появление дженериков в дозировке 20 мг, Teva в 2014 году добилась одобрения на выпуск 40 мг версии «Копаксона» и затем сделала ее доминирующей на рынке, говорится в иске. При этом компания установила цену на формулу на 40 мг ниже, чем на версию на 20 мг, что казалось бы «иррациональным», если бы не было направлено на подрыв конкуренции со стороны дженериков, утверждается в судебных документах.

Mylan также утверждает, что Teva заплатила PBM только за покрытие 40 мг «Копаксона» и «обусловила» определенные скидки на этот вариант. К декабрю 2015 года Teva перевела почти 77% пациентов на дозировки «Копаксона» в 40 мг, говорится в иске.

Mylan также обвинил Teva в том, что она мешает врачам выписывать рецепты на дженерики «Копаксона», «открыто и сознательно» дезинформируя их о безопасности и эффективности более дешевых аналогов препарата.

Это не единственный иск, с которым Teva столкнулась за последние годы. В прошлом месяце Teva достигла договоренности с штатом Миссисипи на сумму 925 тыс. долл. в связи с громким делом об искусственном завышении цен, которое началось в 2019 году. Teva теперь надеется «воспроизвести эти результаты» посредством текущих переговоров по урегулированию с другими штатами, сообщила пресс-секретарь компании.

Николай Соколов

pharmvestnik