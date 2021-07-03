Вакцина Pfizer от COVID-19 может стать доступной для детей от 5 лет к октябрю

Pfizer планирует подать заявку на разрешение вакцины против COVID-19 для детей в возрасте от 5 лет осенью. Сейчас компания проводит испытания препарата на трех возрастных группах с участием 4,5 тыс. человек.

Pfizer планирует подать заявку на использование вакцины против COVID-19 у детей от 5 лет к сентябрю или октябрю, сообщила представитель компании, вице-президент по клиническим исследованиям и разработкам вакцин компании Pfizer Алехандра Гуртман, передает телеканал FOX 5 Atlanta.

«Мы планируем подать разрешение на использование в экстренных случаях для более старшей возрастной группы, то есть от 5 до 11 лет, в сентябре или октябре этого года и для младшей группы вскоре после этого», – рассказала она. Под младшей группой имеются в виду дети от шести месяцев.

В марте «ФВ» сообщал, что Pfizer начал испытания своей вакцины среди детей от 6 месяцев до 11 лет. Они включали так называемую «стратегию деэскалации доз» для безопасного определения подходящей дозировки для каждой возрастной группы. Компания объявила, что выбрала более низкие дозировки вакцины для детей младше 11 лет, чем те, которые давались пациентам в возрасте от 12 лет и старше. Детям в возрасте от 5 до 11 лет вакцина вводится в дозировке 10 мкг, а детям младше 5–6 месяцев – в дозировке 3 мкг.

Гуртман сказала, что Pfizer проводит последнюю фазу испытаний для всех трех возрастных групп в США, Польше, Испании и Финляндии. Планируется вакцинировать 4,5 тыс. участников двумя дозами с интервалом в 21 день.

Moderna также проводит испытания препарата с участием около 7 тыс. детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет, сообщила директор по клиническим разработкам компании, доктор Сабин Шиндер Гамлуш. В июне Moderna также подала заявку на экстренное одобрение своей вакцины против COVID-19 для подростков. Сейчас вакцина разрешена для использования в США лицам от 18 лет и старше.

Гамлуш отметила, что Moderna проводит исследование разных дозировок, чтобы изучить, может ли более низкая доза быть эффективной для детей младшего возраста.

Johnson & Johnson намеревается провести четыре педиатрических клинических испытания вакцины COVID-19 и планирует начать испытания среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет осенью 2021 года. Об этом заявил глава отдела клинических разработок и медицинских вопросов компании Janssen доктор Макая Дуогих.

Николай Соколов

pharmvestnik