Минздрав разработал формулу для определения дефицита лекарств

Минздрав разработал формулу определения дефектуры лекарств, которая позволит своевременно выявлять угрозу ее возникновения. При существующих сейчас расчетах проблему можно увидеть только после того, когда критическая ситуация в лекарственном обеспечении уже сложилась.
Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства, которым вносятся изменения в порядок государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарства, включенные в Перечень ЖНВЛП.
Для оперативного реагирования на формирование дефектуры лекарств предлагается ввести формулу ее определения в зависимости от потребности системы здравоохранения, что позволит избежать прерывания терапии у пациентов.
В настоящее время на наличие дефицита или рисков его возникновения может указывать снижение индекса отклонения поступления лекарств в гражданский оборот менее чем на минус 30%, при этом такое снижение свидетельствует о сложившейся критической ситуации в системе лекарственного обеспечения, и реагировать на ситуацию уже поздно. Проектом постановления устанавливается изменение такого индекса до минус 10%.
Также для уведомления держателей или владельцев регистрационных удостоверений лекарств об итогах мониторинга дефектуры проектом постановления предусматривается, что Росздравнадзор будет размещать на своем официальном сайте заключения о дефектуре либо об отсутствии в обращении лекарств в связи с ценообразованием на них.
Разработчики документа считают, что его принятие позволит избежать дефицита лекарств и будет способствовать «снижению роста социальной напряженности».
Елена Сидорова
pharmvestnik