Открытое письмо Бориса Шпигеля фармацевтическому сообществу России

Открытое письмо Бориса Шпигеля, основателя компании «Биотэк», фармацевтическому сообществу России.

Уважаемые господа!

Ухудшающееся состояние моего здоровья и условия, в которых я нахожусь, а также непрерывный поток недобросовестных, чаще всего лживых, материалов в отношении меня и моей супруги, Евгении Григорьевны Шпигель, в отношении предприятий компании «Биотэк», вынуждают меня обратиться к фармацевтическому сообществу нашей страны.

В ноябре этого года компании «Биотэк», которую я основал в 1991 году, исполнится 30 лет. Сегодня «Биотэк» — это один из старейших отечественных фармацевтических дистрибьюторов и производителей лекарственных препаратов, витаминов и дезсредств. За годы своей деятельности на рынке компания приобрела устоявшуюся репутацию добросовестного и законопослушного поставщика и производителя качественных лекарственных препаратов, а также сотрудничала с большинством участников фармацевтического рынка. Деятельность компании «Биотэк» всегда осуществлялась в рамках поддержки государственных программ и национальных стратегий.

Также за 30 лет мною и компанией «Биотэк» реализовано немалое количество благотворительных проектов, о которых говорить громко считаем неприличным. Это гуманитарная помощь, поддержка ветеранов, помощь нуждающимся в дорогостоящем лечении, образовательные проекты, поддержка врачей и отечественной науки.

Кто-то задался целью захватить или уничтожить компанию «Биотэк», осуществляя под видом «расследований» регулярные информационные вбросы в СМИ и соцсети, манипулируя цифрами и подменяя понятия, оправдывая свои нечистоплотные действия высокими намерениями. Приписываемые компании «Биотэк» обвинения в мнимом покровительстве, получении преференций, завышении цен на препараты и недоказанной эффективности поставляемых препаратов являются откровенной ложью. Существуют установленные государством процедуры регистрации препаратов производителем, формирования цен на лекарственные препараты, регулируемая государством наценка, и компания на каждом этапе своей деятельности действовала строго в рамках законодательства. Ни в каком покровительстве и преференциях ни одно из предприятий компании «Биотэк» не нуждалось и не нуждается.

Нанося удары по репутации одной из старейших фармацевтических компаний, авторы таких фальшивок дискредитируют российскую фарминдустрию в целом. В результате таких публикаций население страны начинает сомневаться в качестве отечественных лекарственных препаратов.

Какого-либо отношения к нарушениям, в том числе коррупционного характера, о которых сообщают СМИ, компания «Биотэк» не имела и не имеет. Упоминания компании «Биотэк», а также меня как основателя и моей супруги в средствах массовой информации, на этапе расследования, носят надуманный, а порой и заказной характер, не имеют под собой никаких объективных подтверждений. Вменяемые мне обвинения в коррупции я отвергаю.

Компания «Биотэк» и все ее предприятия осуществляют свою деятельность на принципах законности, прозрачности и соблюдения норм деловой этики. В компании приняты и исполняются высокие стандарты этичного ведения бизнеса, соответствующие как российским, так и международным нормам в данной сфере, что неоднократно подтверждалось в рамках проверок деловых партнеров, осуществляемых контрагентами компании «Биотэк» на регулярной основе, а также в рамках проверок независимых аудиторов.

За десятилетия работы у компании «Биотэк» сложились партнерские отношения практически со всеми ведущими российскими и международными фармацевтическими компаниями. Все свои обязательства перед партнерами, а также обязательства по лекарственному обеспечению в бюджетной и иных сферах всегда исполнялись в соответствии с условиями контрактов и в надлежащие сроки.

В настоящее время председателем совета директоров компании «Биотэк» является С.В. Жуковский, совместно с которым компанией было реализовано множество знаковых и успешных проектов, проложивших путь дальнейшему формированию фармацевтического рынка, обеспечивших большую доступность лекарственных препаратов для госпитального сегмента и пациентов. Уверен, что совместными усилиями команда «Биотэк» при поддержке партнеров будет следовать своей миссии комплексного обеспечения лечебных учреждений и населения страны лекарственными средствами.

Я ценю каждого партнера компании «Биотэк», благодарю за сотрудничество и призываю не делать поспешных выводов. Выражаю уверенность в том, что в ближайшее время ситуация будет разрешена.

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