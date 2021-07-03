Аптеки запутались в новых правилах прохождения медосмотров

С 1 апреля 2021 года работодатели обязаны обеспечить проведение медосмотров своих сотрудников по новым правилам, которые указаны в приказе Минздрава России № 29н. Однако Национальная фармацевтическая палата, получив массу вопросов от аптечного сообщества, вынуждена констатировать – должны ли аптеки проводить предварительный и периодический медосмотры, все равно не ясно. Обращения с письмами к регуляторам пока ситуацию не изменили.

Национальная фармацевтическая палата направила обращения в Минздрав, Роспотребнадзор, Минтруд с просьбой разъяснить новый порядок проведения медосмотров, принятый приказом Минздрава России № 29н. Главный вопрос, который волнует аптеки, . является ли прохождение предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров обязательным для сотрудников аптечных организаций и ИП. Четкого ответа Нацфармпалата не получила. Копии писем имеются в распоряжении «ФВ».

О чем новый документ

До 1 апреля 2021 года порядок прохождения медосмотров регламентировался приказом Минздрава России № 302н. Ему на смену пришел новый.

С 1 апреля 2021 года работодатели при обеспечении проведения медицинских осмотров обязаны руководствоваться приказом Минздрава № 29н.

В ст. 213 ч.4 ТК РФ, на которую ссылается новый приказ, сказано, что проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года — ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний должны:

работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта;

работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других.

В приложении «Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» к этому приказу Национальная фармацевтическая палата обнаружила массу расхождений. Это стало причиной обращений в профильные ведомства.

Свое первое письмо с просьбой дать разъяснения по этим вопросам Нацфармпалата отправила в Роспотребнадзор, который переадресовал его в Минздрав.

В свою очередь, ссылаясь на то, что в его компетенцию не входит разъяснять ряд вопросов, Минздрав направил экспертов к специалистам Минтруда.

В своем ответе Минтруд указал, что может комментировать документы только в пределах своих полномочий. А вопросы, связанные с порядком проведения обязательных медицинских осмотров, отнесены к компетенции Минздрава.

«Круг замкнулся», — констатирует исполнительный директор Нацфармпалаты Елена Неволина.

С чем удалось разобраться

В приложении к новому приказу в разделе «I. Химические факторы», в пункте 1.52 «Фармакологические средства, в том числе: 1.52.1 антибиотики, 1.52.2 противоопухолевые препараты, 1.52.3, сульфаниламиды, 1.52.4 гормоны, 1.52.5 витамины, в скобках указано «производство и применение».

По мнению Нацфармпалаты термин «применение» означает также и использование/употребление лекарственного препарата. Однако в каком контексте его трактует документ, не очевидно.

В своем ответе Минтруд указал, что под этим термином следует понимать «непосредственное использование в работе».

Кроме этого, в разделе «V. Факторы трудового процесса» в пункте 5.2.2 указано «Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю, более 20)».

«Каким образом предполагается осуществление замеров нагрузки на голосовой аппарат у фармацевтических работников, которые консультируют посетителей аптеки в процессе выбора лекарственных препаратов?», — и этот вопрос Нацфармпалата адресовала регуляторам.

Минтруд ответил, что специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минтруда № 33н. То есть, эксперты, проводящие оценку нагрузки на голосовой аппарат работников, имеются.

А как же аптеки?

Вопрос, который остается без четкого ответа: является ли прохождение предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров обязательным для сотрудников аптечных организаций и ИП, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность?

«Если в действующем до 1 апреля 2021 года приказе Минздрава России № 302н в Приложении 2 было указано, что такие медосмотры должны проходит сотрудники, которые выполняют «работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств», то в новом приказе №29н указание на необходимость прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров отсутствует», — комментирует Неволина.

Как отмечает эксперт, единственный ответ, который они нашли – это разъяснение Роструда, в котором приводится такая позиция: «требование о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров распространяется на всех работников организаций торговли как продовольственными, так и непродовольственными товарами».

Отсюда можно сделать вывод, что на аптечные организации распространяются новые правила прохождения медосмотров. Но верен ли он, до конца не ясно.

«К сожалению, в очередной раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда распределение ответственности между несколькими ведомствами приводит к ее фактическому исчезновению. Позиция Минздрава и Минтруда по данному вопросу более-менее понятна, но проблема заключается в том, что контролировать исполнение приведенных норм будут не эти ведомства. Контроль возложен на Роспотребнадзор», — сказала Неволина.

Оксана Баранова

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