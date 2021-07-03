Правительство направит 25 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19

На лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, правительство направит 25 млрд руб. Не менее 700 тыс. госпитализаций будет проведено за счет этих средств, сказал премьер-министр.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, будет направлено 25 млрд руб. Подписанный документ опубликовали 1 июля.

Источник финансирования – нераспределенные остатки средств ФОМС. Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней.

«Не менее 700 тыс. госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств», – сказал председатель правительства на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 25 июня.

23 июня сообщалось, что Мишустин поручил Минфину и Минздраву выделить средства из резервного фонда правительства на приобретение лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.

Фото: В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

pharmvestnik