Sun Pharma тестирует новые технологии при взаимодействии с покупателями

Акции формата «кешбэк за покупку» распространены на рынке FMCG и в последнее время стали появляться и на фармацевтическом рынке.

Sun Pharma делится собственным опытом использования технологии кешбэк:

«Современные технологии позволяют производителям использовать дополнительные маркетинговые инструменты для привлечения внимания покупателей к своей продукции.

Одним из таких инструментов является кешбэк – возврат части потраченных на покупку денежных средств после сканирования чека.

Акции кешбэк стали возможны благодаря появлению QR-кодов на чеке, которые после поправок в Закон 54-ФЗ (О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации) с 2018 года печатаются на всех чеках.

В QR-коде содержится ИНН, номер кассового аппарата, дата и номер транзакции.

После сканирования QR-кода на чеке в приложении Едадил информация отправляется в ФНС, откуда приходит расшифровка товаров в чеке (наименование, количество, сумма).

После подтверждения покупки препарата-участника площадка начисляет покупателю определенную и заранее обозначенную сумму кешбэка, которую впоследствии можно использовать для оплаты мобильного телефона или вывести на банковскую карту».

В Sun Pharma уточняют, что сейчас покупатели могут получить кешбэк, отсканировав чек после покупки препаратов «Фарингосепт», «Неотрависил», «Колдакт», «Брустан», «Флориоза».

Sun Pharma считает участие в акции новым для себя подходом по взаимодействию с покупателями, который может быть им более интересен, чем обычные скидки, за счет геймификации процесса и планирует в будущем шире использовать инновационные механики для привлечения покупателей к своей продукции.

Материал партнера: Sun Pharma

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