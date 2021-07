Вакцина Novavax оказалась эффективна против новых штаммов

Вакцина Novavax от COVID-19 показала эффективность в 89,7% в ходе испытания III фазы в Великобритании. У значительной части заболевших в ходе исследования обнаружили штамм коронавируса «Альфа». Против исходного штамма вакцина показала эффективность в 96,4%.

Согласно данным III фазы испытаний, опубликованным в The New England Journal of Medicine, вакцина против COVID-19 от Novavax эффективна на 89,7%. При этом у 60% заболевших в ходе исследования был выявлен штамм «Альфа» (B.1.1.7).

«Нас по-прежнему очень воодушевляют данные, показывающие высокий уровень эффективности против даже легких форм заболевания, а также то, что NVX-CoV2373 предлагает сильную перекрестную защиту как от варианта B.1.1.7 («Альфа»), так и против не-«Альфа» штаммов, которые широко распространены», — заявил президент по исследованиям и разработкам Novavax доктор Грегори Гленн.

В рандомизированном слепом плацебо-контролируемом исследовании фазы III под руководством исследователей из Лондонского университета Св. Георгия и больницы Св. Георгия приняли участие более 15 тыс. пациентов в исследовательских центрах по всей Великобритании.

Исследование показало, что схема введения двух доз вакцины от COVID-19 от Novavax обеспечила 96,4% защиты от не-«Альфа» штаммов и почти 90% защиты от всех штаммов, циркулировавших во время проведения исследования. Побочные эффекты вакцины были в основном легкими и кратковременными, дисбаланса в более серьезных побочных эффектах по сравнению с группой плацебо не наблюдалось. Отмечается, что в исследовании оценивалась эффективность в период, когда штамм вируса «Альфа» широко циркулировал в Великобритании. Сейчас этот вариант широко распространен в США.

«Примечательно, насколько хорошо эффективность вакцины, зафиксированная в ходе испытаний в Соединенном Королевстве, совпадает с результатами, полученными в США в недавно опубликованных результатах испытаний PREVENT-19, что дает еще больше уверенности в потенциальной роли этой вакцины в борьбе с пандемией», — сказал глава исследования Novavax в Великобритании профессор Пол Хит. «Это действительно подчеркивает стабильную эффективность этой вакцины в разных популяциях и против множества эволюционирующих штаммов», — добавил он.

NVX-CoV2373 — кандидатная вакцина на основе белка, созданная на базе генетической последовательности первого штамма SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19.

Николай Соколов

pharmvestnik