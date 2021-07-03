Тата Лысогорова возглавила испытательный научно-исследовательский центр

Тата Лысогорова перешла в компанию «Олфарм» — испытательный научно-исследовательский центр, независимая аккредитованная лаборатория. Она в том числе будет заниматься расширением спектра испытаний и повышением эффективности предоставляемых компанией услуг.

Тата Лысогорова заняла должность генерального директора ООО «Олфарм», следует из данных системы СПАРК. Информацию «ФВ» подтвердила и сама Лысогорова.

На новой должности она будет в том числе решать задачи по увеличению доли рынка лабораторных услуг компании, расширению спектра проводимых испытаний, модернизации парка лабораторного оборудования и повышению эффективности предоставляемых услуг для удовлетворения потребностей как российской, так и зарубежной фарминдустрии.

«Олфарм» предоставляет услуги в сфере разработки, испытания и доклинических исследований инновационных и воспроизведенных лекарственных средств, а также в сфере проведения контроля качества субстанций и готовых лекарственных форм, следует из информации на сайте компании.

«Сегодня фарминдустрия должна отвечать на вызовы природы и меняющегося общества, поэтому компания должна выйти максимально быстро на устойчивую орбиту и новые горизонты», — прокомментировала Лысогорова.

В пресс-службе «Олфарм» также сообщили, что компания в том числе планирует усилить клиентоориентированный подход, сфокусироваться на вопросах инноваций в лабораторной науке, усилить цифровизацию и использование искусственного интеллекта, а также проводить стратегии развития информационных систем и роботизацию. Также компания планирует участвовать в грантах НИОКР, новых биотехнологических проектах и лабораторных бизнес-кейсах.

До перехода на новую должность Лысогорова была исполнительным директором компании «Фармлогика».

Маргарита Грошева

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