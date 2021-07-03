Минздрав отозвал удостоверение препарата в связи с неподтверждением регистрации

Минздрав отменил регистрацию препарата компании «Хетеро Лабс Лимитед» в связи с неподтверждением государственной регистрации. Помимо этого, министерство вынесло положительные решения по отмене регистрации еще шести препаратов.

Отмена государственной регистрации препарата «Тенофовир+Эмтрицитабин»

Минздрав отозвал регистрацию препарата «Тенофовир+Эмтрицитабин» индийской компании «Хетеро Лабс Лимитед». Регуляторное решение вынесено в связи с неподтверждением государственной регистрации, указано в письме Минздрава, размещенном на сайте государственного реестра. Решение вынесено по результатам экспертизы ожидаемой пользы и риска, указано в документе. Регистрационное удостоверение ЛП-003631 было выдано 16 мая 2016 года.

Тенофовир+Эмтрицитабин представляет собой комбинированный препарат с фиксированной дозой компонентов в составе. Показан для лечения ВИЧ-1 инфекции у взрослых. Лекарство является дженериком оригинального препарата «Трувада» компании Gilead.

На рынке после отзыва лекарства «Хетеро Лабс Лимитед» остаются фиксированные комбинации еще семи производителей.

Добровольные отзывы с рынка

Минздрав 1 июля 2021 года отменил государственную регистрацию еще шести препаратов. Эти решения вынесены на основании заявлений владельцев регистрационного удостоверения. Среди отозванных препаратов:

Винпоцетин, регистрационное удостоверение ЛС-000368 от 05.04.2010г. выдано ЗАО «ФармФирма «Сотекс».

Винорелбин медак, регистрационное удостоверение ЛСР-006189/08 от 04.08.2008г. выдано ООО «КорФарма».

Ультера, регистрационное удостоверение ЛП-000708 от 29.09.2011г. выдано ЗАО «ФармФирма «Сотекс».

Ликферр-Фолли, регистрационное удостоверение ЛСР-001882/07 от 02.08.2007г. выдано ЗАО «ФармФирма «Сотекс».

ЛИКФЕРР100, регистрационное удостоверение ЛСР-000094 от 31.05.2007г. выдано ЗАО «ФармФирма «Сотекс».

Иглиб, регистрационное удостоверение ЛП-004112 от 31.01.2017г. выдано ЗАО «ФармФирма «Сотекс».

Елена Воронина

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