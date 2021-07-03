«Здравсити» внедрил систему мгновенного обновления информации о товарах

В середине июня на маркетплейсе товаров для здоровья «Здравсити» (проект ЦВ «Протек») завершилось тестирование инновационной системы для обработки данных на базе ApacheKafka.

Программное решение реализовано в рамках обмена данными с аптеками – партнерами ресурса. Благодаря системе время обновления информации о наличии и стоимости товаров на сайте «Здравсити» сократилось с 6–8 часов до 3–5 секунд.

Ежедневно программа обрабатывает более 1 млрд сообщений между аптеками и маркетплейсом «Здравсити», каждое из которых достигает адресата в режиме реального времени.

Внедрение инновационной системы обмена данными позволит расширить число розничных точек – партнеров без потери эффективности их взаимодействия и качества работы маркетплейса, уверены в «Здравсити».

«Архитектурные решения на базе Apache Kafka чаще используются в банках или других финансовых учреждениях, где скорость обмена и точность данных критично важны, – отметил технический директор «Здравсити» Денис Кочубей. – В случае, когда пользователю необходимо забронировать товар, чтобы забрать его в течение одного часа, данная программа также стала оптимальным решением, благодаря которому мы предоставляем покупателю самые актуальные данные о наличии и цене определенных ассортиментных позиций в конкретной точке».

В конце мая маркетплейс товаров для здоровья «Здравсити» был перемещен в облачный сервис. В результате скорость работы сайта выросла в три раза.

В ближайших планах сервиса – оптимизация скорости пользовательских действий на маркетплейсе и в мобильном приложении «Здравсити».

Информация от компании:

«ЗдравСити» (www.zdravcity.ru) – онлайн-сервис ЦВ «ПРОТЕК» для заказа и доставки лекарственных препаратов, а также товаров для красоты и здоровья. Аудитория ресурса – более 9 млн чел. в месяц.

«ЗдравСити» охватывает 80 регионов России, объединив более 16 тыс. аптек-партнеров по итогам 2020 г. Партнеры сервиса – компании экосистемы Сбера, Яндекс и Mail.Ru Group.

В ассортименте «ЗдравСити» свыше 28 тыс. наименований лекарственных препаратов, товаров для красоты и здоровья, парфюмерии, декоративной и уходовой косметики.

«ЗдравСити» – единственный федеральный сервис заказа лекарственных средств и товаров для здоровья и красоты, предлагающий все способы получения товара: доставка заказа до аптеки, онлайн-бронирование товаров в наличии аптеки, курьерская доставка.

Материал партнера: ГК «Протек»

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