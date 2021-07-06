Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для вакцины центра «Вектор»

Роспатент принял решение по заявке цента «Вектор» о регистрации товарного знака AURORA-CoV. Его планируют использовать для новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Заявка была принята 16 июня и рассмотрена раньше обычных сроков.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приняла решение о регистрации товарного знака «AURORA-CoV», сообщается на сайте службы. Заявку на регистрацию знака подал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Заявка подана по классам МКТУ 01 (бактериальные, биологические препараты) и 05 (аминокислоты для медицинских целей, сыворотки, фармацевтические, диагностические препараты и др.), утоняет Роспатент. «Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» («ЭпиВакКорона-Н»), проходящей в настоящее время клинические исследования», — также сообщает служба.

Заявка на регистрацию знака была подана 18 июня. Как сообщали «ФВ» в Роспатенте, обычно такие заявки рассматривают около четырех месяцев. «ФВ» направил запрос в Роспатент с просьбой уточнить, в связи с чем решение по товарному знаку было принято в более короткие сроки. В Минздрав документы на регистрацию новой вакцины для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» «Вектор» подал 28 июня.

В начале июня появилась информация, что рабочее название «Аврора» получила другая вакцина для профилактики COVID-19, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС). Об этом сообщил директор НИИ Виктор Трухин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), писало агентство ТАСС. Позже официальный представитель НИИ ФМБА Андрей Егоров уточнил изданию «Газета.Ru», что название «Аврора» не является торговой маркой петербургской вакцины, а просто используется внутри компании.

К тому же 16 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу СПбНИИВС сообщало, что решение о названии вакцины для профилактики COVID-19, разрабатываемой в ФМБА, будет принято только после успешного прохождения клинических испытаний.

Маргарита Грошева

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