Мантуров рассказал о планах по ежемесячному выпуску комплектов вакцин

Россия до октября будет ежемесячно выпускать около 30 млн комплектов вакцин от коронавируса, а затем сможет нарастить их производство, рассказал в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Могу сказать примерные объемы, на которые мы планируем выйти по производству. В июле всего по вакцинам мы должны выйти на 30 млн комплектов, август и сентябрь — примерно то же самое. Но количество доз двухкомпонентных вакцин будет также зависеть от того, как Минздрав будет формировать окончательную заявку по однокомпонентному «Спутнику Лайт»», — отметил министр.

Он добавил, что на данный момент в остатках в регионах находится «достаточно большой объем доз всех вакцин, плюс около 2,5 млн доз находятся в пути к лечебным заведениям и ритмично выпускаются в гражданский оборот новые крупные партии».

Мантуров выразил надежду, что в июле начнет функционировать площадка «Р-Фарм».

«Когда мы говорим о производстве 30 млн, уже включаем производство «Р-Фарм» — на очередном совещании с производителями я получил от них соответствующее подтверждение», — сказал он.

Мантуров также рассказал о планах запуска дополнительных мощностей на «Биокаде» и «Генериуме».

«А вот в октябре или в крайнем случае в ноябре постараемся запустить дополнительные мощности на «Биокаде» и «Генериуме». Оборудование уже заказано и будет монтироваться где-то с конца августа — начала сентября. Будем несколько цехов расширять и планируем открыть еще один новый цех на «Генериуме». Это может дать прирост практически на 50% к сегодняшнему объему. Говоря о планах, нужно учитывать, что мы пошли консервативным путем: основной объем мы производим сейчас по уже отработанной схеме, но также прорабатываем новые технологические решения, которые могут обеспечить интенсификацию производства на существующих технологических мощностях», — сказал министр.

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