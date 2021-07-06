В «Р-Фарм» рассказали о реализации проекта по производству вакцины от коронавируса

В столичном парке Зарядье с 1 по 4 июля прошел Московский урбанистический форум – крупнейший в России международный конгресс в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования, объединивший на одной площадке ведущих урбанистов, инвесторов, представителей бизнеса и государства для обсуждения ключевых вызовов, с которыми сталкиваются глобальные мегаполисы в ходе своего развития. В ходе форума глава компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев рассказал о реализации проекта по производству вакцины от коронавируса, сообщает фармпроизводитель.

В компании отметили, что одним из важных событий первого дня конференции стала панельная дискуссия «Реализация инфраструктурных проектов в государственно-частном партнерстве. Опыт Москвы», в которой и принял участие генеральный директор «Р-Фарм».

«Для нас это, прежде всего, реализация проекта по организации производства вакцины [от коронавируса] «Спутник V» на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва». Производства высокозатратного, ресурсоемкого, наукоемкого. И понятно, что участие государства играет важную роль. Оно добавляет уверенности, позволяет в ряде случаев очень сильно увеличить скорость реализации проекта — когда город обеспечивает со своей стороны проведение и подключение необходимых коммуникаций и так далее. Это позволяет больше сконцентрироваться на технологической стороне проекта. В итоге мы имеем промышленное предприятие, которое построено менее чем за год, с общим объемом инвестиций порядка 10 млрд рублей», – поделился Игнатьев.

Игнатьев добавил, что в настоящий момент идет реализация еще одного проекта.

«В рамках нашей работы есть и опыт участия в офсетном контракте, который мы сейчас активно реализуем. Преимущество этого механизма именно в нашей отрасли в том, что довольно длинный инвестиционный цикл исследований, разработки и организации производства инновационных лекарственных препаратов получает дополнительную гарантию в виде сбыта фармпродукции для государства.

Глава «Р-Фарм» отметил, что это «тройной выигрыш».

«С одной стороны, это интересно нам как разработчику, производителю и инвестору. С другой — город получает инвестиции и новые рабочие места. И жители, равно как и система здравоохранения, получают доступ к современным высокотехнологичным лекарственным средствам», – подчеркнул Игнатьев.

gxpnews