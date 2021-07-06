В Минпромторге рассказали о планах по экспорту российских вакцин

Основные поставки «Спутника V» в другие страны в первую очередь будут вестись с зарубежных площадок, рассказал в интервью ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций на данный момент подписал более 20 соглашений о трансфере технологии производства вакцины.

«Основные поставки «Спутника V» в другие страны в первую очередь будут вестись с зарубежных площадок. РФПИ подписал более 20 соглашений о трансфере технологии производства вакцины. Организуется производство вакцины в Индии. Ведутся переговоры и с другими странами», — сказал министр.

Он отметил, что прорабатывается возможность экспорта «Эпиваккороны».

«По «Эпиваккороне» возможности экспорта прорабатываются. Кроме Венесуэлы потенциальный интерес к поставкам этой вакцины проявляют еще семь стран. Это Мексика, Вьетнам, Марокко, Пакистан, Индия, Аргентина и Бангладеш», — сказал Мантуров.

Министр отметил, что «в настоящее время абсолютный приоритет — это россияне».

gxpnews