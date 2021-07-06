Ученые из Томска разработали новый радиофармпрепарат для диагностики онкологии

Томские ученые разработали новый радиофармпрепарат для диагностики агрессивного вида рака молочной железы, сообщает Томский политехнический университет. Первый этап клинических испытаний проходил в течение последнего года в НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН. В нем приняли участие 29 пациентов, препарат показал себя успешно.

Препарат разработан по принципиально новой для России технологии — с применением каркасного белка.

«Особенностью полученного радиофармпрепарата является его структура, в нее входит каркасный белок и радиоактивный изотоп технеций-99. Белок отвечает за очень точный поиск опухолевой клетки и действует по принципу антиген-антитело, а изотоп за визуализацию — местоположение изотопа, а значит и опухолевой клетки, можно увидеть с помощью гамма-камеры (такие приборы есть во всех онкологических центрах и диспансерах). Диагностические препараты с такой структурой считаются крайне перспективными, за счет своей точности и отсутствием токсичности. Однако в широкую практику нигде в мире они пока еще не внедрены», — говорится в сообщении пресс-службы университета.

В разработанном препарате использован каркасный белок ADAPT6, специфичный к онкомаркеру Her2/neu — это рецептор на поверхности опухолевой клетки. Чем больше таких рецепторов на клетке, тем более агрессивно протекает заболевание. У 15-20% пациентов с раком молочной железы наблюдается повышенная экспрессия этого рецептора — на одной клетке может быть до 2 млн рецепторов Her2/neu.

«Для лечения такого типа рака молочной железы применяются дорогостоящие таргетные препараты, для назначения которых необходима точнейшая диагностика, чтобы не пропустить при лечении опухолевые клетки и при этом минимизировать воздействие препаратов на здоровые ткани, — отметила один из авторов статьи, научный сотрудник научно-исследовательского центра «Онкотераностика» ТПУ Ольга Брагина.

На первом этапе клинических исследований пациенток разделили на три группы по дозировке препарата. Им внутривенно вводили препарат в трех дозировках — 250, 500 и 1000 микрограмм. Специалисты отмечают, что даже максимальная дозировка препарата, использованная в исследования, на порядок ниже, чем в стандартных диагностических препаратах, применяемых для диагностики других видов рака. Каждой пациентке препарат вводили один раз.

После введения препарата — через два, четыре, шесть и 24 часа — пациентки проходили сканирование в гамма-камере. Это было необходимо для оценки скорости распространения препарата, скорости его накопления.

«Результаты исследований показали достоверное различие в накоплении препарата в опухолях с гиперэкспрессией Her2/neu по сравнению с опухолями без этого рецептора и высокое соотношение «опухоль-печень». Это значит, что при использовании препарата можно одновременно визуализировать метастазы не только в молочной железе, но и в печени, если они есть, — сказала Ольга Брагина. — В одном случае была проведена смена статуса Her2/neu: было установлено, что у пациентки отрицательная экспрессия, это привело к изменению стратегии лечения.

Еще в одном случае у пациентки были выявлены дополнительные метастатические очаги в грудных позвонка и в ребре, которые ранее не удалось визуализировать стандартными методами диагностики».

Как отмечают специалисты, препарату предстоит пройти еще несколько этапов клинических испытаний.

gxpnews