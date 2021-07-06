В надлежащих аптечных практиках готовятся зафиксировать понятие фармконсультирования

Минздрав России представил два проекта приказов об утверждении надлежащей аптечной практики. Наряду с поправками, регулирующими нюансы хранения лекарств, законопроекты содержат и серьезные новшества. В частности, в них появилось понятие фармконсультирования, которое окончательно меняет статус первостольников, относя их к работникам сферы здравоохранения.

Минздрав России представил два проекта приказов, вносящих изменения в формулировки приказов №646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения» и №647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения». Оба докмента должны заменить приказы Минздрава с 1 марта 2022 года.



Несмотря на незначительные изменения, министерству пришлось полностью переиздавать приказы в соответствии с федеральным законом №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ», запрещающем вносить изменения в конкретные формулировки законодательных актов.

Решение внести коррективы было принято по итогам правоприменительной практики, сказано в пояснительных записках к документам. В частности, уточняются требования Приказа №646н. В новой редакции допускается размещение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, за исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, на стеллажах или поддонах в отдельных помещениях, опечатываемых в конце рабочего дня. До сих пор хранить их можно было только в шкафах.

«Хотя правки носят «точечный» характер, эти нюансы важны для аптек при проверках», — говорит исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина. Нормы приказа, который придет на смену приказу №647н, будут распространяться на все аптечные организации, в том числе и те, которые работают с наркотическими и психотропными веществами. В нем появились изменения в части дистанционной торговли. «Важно то, что все журналы теперь можно вести в электронном виде, за исключением тех, которые касаются хранения наркотических и психотропных веществ», — отметила эксперт.

В приказе больше нет требования устанавливать аптечное оборудование на расстоянии не менее 0,5 метра от стен. Минздрав возвращает изначальную формулировку: оборудование должно находиться на достаточном расстоянии, чтобы обеспечить доступ для очистки, дезинфекции, ремонта, технического обслуживания и др.

Проект содержит уточнения по правилам выкладки рецептурных препаратов (обязательна отметка). Кроме того, в нем появляется понятие фармконсультирования. «Оно учитывает использование всех знаний, которые заложены в профессиональном стандарте, включая выявление жалоб, требующих консультации врача и правила приема, консультации по выбору безрецептурного препарата. Фармработник теперь законодательно отнесен не к торговле, а к системе здравоохранения», — подытожила Неволина.

Ольга Коберник

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