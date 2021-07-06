В Индии выяснили эффективность вакцины против индийского штамма

Эффективность вакцины COVAXIN против COVID-19 от индийского производителя Bharat Biotech составила 77,8%. Против тяжелых случаев вакцина эффективна на 93,4%, а против варианта «Дельта» — на 65,2%.

Вакцина против COVID-19 от индийской компании Bharat Biotech под названием COVAXIN показала эффективность в 77,8%. Об этом свидетельствуют данные финального анализа испытаний, опубликованных на сайте компании.

Испытания III фазы также показали, что COVAXIN на 93,4% эффективен против тяжелого симптоматического COVID-19. Данные тоже продемонстрировали эффективность в 65,2% против варианта «Дельта», который был впервые выявлен в Индии и привел к всплеску заболеваемости в стране.

В ходе исследования было зарегистрировано 79 случаев, связанных с «вызывающими беспокойство штаммами» из 16,97 тыс. образцов. Из них 18 в группе, получавшей вакцину, и 61 в группе плацебо. Из 50 случаев с положительной реакцией на штамм «Дельта» (B.1.617.2) 13 участников были в группах вакцины и 37 — в группе плацебо. Эффективность против варианта «Каппа» (B.1.617.1), подвида «индийского» штамма составила 90,1%.

Анализ безопасности показал, что побочные эффекты были сходными у пациентов, получавших плацебо и вакцину. «Стандартные побочные эффекты» испытали 12% пациентов, а «серьезные» — всего 0,5%.

Bharat Biotech намерена в месяц производить 23 млн доз вакцины. Компания Ocugen, которая совместно с Bharat разрабатывает COVIXIN для рынка США, намерена подать запрос на полное одобрение препарата в Соединенных Штатах, пишет Reuters.

Исследование проводилось с 16 ноября 2020 года по 7 января 2021 года, пишет Indian Express. В нем принимали участие 25,8 тыс. человек, которые получали плацебо или вакцину.

В Индии на текущий момент зарегистрированы 30,6 млн случаев заражений COVID-19. Страна остается второй наиболее пострадавшей от коронавируса страной после США, где зарегистрировано 34,6 млн случаев заболевания. Число погибших в Индии превысило 400 тыс. человек.

Фото: facebook.com/bharatbiotech

Николай Соколов

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