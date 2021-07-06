Как восстановить производство АФС в России

Пандемия COVID-19 актуализировала необходимость создания в России полноценного производства АФС, однако эту задачу невозможно решить без системной государственной поддержки. Программа восстановления отечественного производства фармсубстанций, возможно, будет кратно дороже программы «Фарма-2020», но это стоит того. Ведь результатом ее реализации станет национальная безопасность и лекарственная независимость страны.

Проблема с отечественными фармсубстанциями, недостаток которых отрасль остро ощутила в период пандемии, – это вершина айсберга. АФС — лишь небольшая часть малотоннажной химии, которая в России практически отсутствует. К 80-м годам прошлого столетия страна выстроила стройную производственную структуру, включающую в себя выпуск всех необходимых химических веществ, в том числе и АФС. На это работали сотни химических заводов, производящих тысячи наименований продукции. Десятки машиностроительных предприятий выпускали все основное оборудование для химпрома. ВУЗы, техникумы и профтехучилища готовили и распределяли квалифицированные кадры для всех отраслей химической промышленности. Все это работало в рамках государственного планирования. С переходом на рыночную экономику уже приватизированные предприятия резко пересмотрели свои продуктовые портфели и отказались от выпуска экономически невыгодной продукции. Затем сами АФС стало выгоднее закупать за рубежом, и российские химические заводы остались без работы. За ними без работы остались машиностроительные предприятия и, как следствие, резко сократилась потребность в кадрах.

Легко ли все это восстановить? Крайне сложно. Еще один важный вопрос — нужно ли восстанавливать систему именно в таком виде? Разумеется, в целях национальной безопасности мы обязаны производить стратегически важную продукцию во всех отраслях экономики. Кроме того, мы должны иметь возможность в короткие сроки резко увеличить объемы производства в случае в форс-мажорных обстоятельств. При этом нужно понимать, что только для полноценного производства необходимых АФС нужно воссоздать малотоннажную химию, химическое машиностроение и подготовку кадров для этих двух направлений. Без господдержки это просто невозможно, как на этапе реализации, так и при планировании производства. Реализация такой программы займет десятилетия, она обойдется намногодороже программы «Фарма 2020», но она необходима для формирования национальной безопасности России.

Мы, как компания, осуществляющая проектирование и комплексное оснащение химико-фармацевтических производств и лабораторий, видим, что некоторые изменения на этом рынке происходят уже сейчас. Инициативы Минпромторга и возникший в 2020 году коллапс с поставками сырья простимулировали отрасль к организации собственных производственных мощностей – в настоящее время мы наблюдаем повышенный интерес к нашим услугам и продукции. Однако в отличие от прошлых периодов, сейчас более востребованы комплексные проекты «под ключ». Мы это связываем с приоритетизацией сроков и гарантии на оборудование над ее стоимостью. Инженерные и технологические расчеты, сопровождающие организацию производства субстанций, не терпят дилетантизма, это сложный и кропотливый процесс, требующий учета множества факторов. Поэтому заказчики, уже сталкивавшиеся с подобными задачами ранее, для максимальной эффективности предпочитают работать с одним исполнителем.

Из общения с фармацевтическими компаниями мы видим, что важным барьером для создания российского производства АФС является дефицит высококвалифицированных кадров в этой сфере. Этот фактор останавливает многих производителей готовых лекарственных средств от формирования полноценного производственного цикла. И здесь тоже, безусловно, требуются меры поддержки государства.

В ответ на новые вызовы пандемии мы, как компания, работающая и с химическими, и с фармацевтическими предприятиями, решили организовать площадку для общения и знакомства представителей химической и фармацевтической промышленности. Организованный нами деловой дискуссионный Клуб Костандов собирает представителей ведущих компаний, институтов и ассоциаций. На этой площадке коллеги делятся своим опытом, проводим разбор различных задач, стараемся находить решения. В конечном итоге, это приведет к формированию диалога между участниками рынка, который крайне необходим для реализации стратегии по восстановлению отечественного производства АФС.

gxpnews