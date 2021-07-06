Крупные предприятия вакцинировали более 50% сотрудников

Компании из нефтегазовой, энергетической, машиностроительной и транспортной отраслей смогли добиться более высоких темпов вакцинации от COVID-19, чем в среднем по стране. Как выяснила газета «Коммерсантъ», в качестве бонуса работодатели в основном предлагают сотрудникам дополнительный выходной день. Компании из нефтегазовой, энергетической, машиностроительной и транспортной отраслей смогли добиться более высоких темпов вакцинации от COVID-19, чем в среднем по стране. Как выяснила газета «Коммерсантъ», в качестве бонуса работодатели в основном предлагают сотрудникам дополнительный выходной день.

В ПАО «Газпром нефть» изданию сообщили, что в результате вакцинации и приобретенного после болезни иммунитета более 80% сотрудников группы сформировали антитела к COVID-19, а на некоторых нефтепромыслах компании в ХМАО и Арктике уровень коллективного иммунитета превысил 90%. В «Росэнергоатоме» вакцинированы 46% при общей численности 69 тысяч человек – на атомных станциях прививку сделали 60% и более сотрудников, а критически важный персонал (операторы блочных щитов и пунктов управления) вакцинирован на 100%, коллективный иммунитет на атомных электростанциях оценивается в более 85%.

В «ФосАгро» вакцинированы 52% сотрудников, в ОАО «РЖД» около 50%, а в «Автоторе» насчитали тоже порядка 50% человек «с подтвержденным статусом иммунной защиты». В «Газпроме» и его основных производственных подразделениях вакцинированы 42% сотрудников. Более низкая динамика на КамАЗе (24%), в «Норникеле» (20%) и «Ростехе» (15%). На АВТОВАЗе не раскрыли точных данных о вакцинации, но утверждают, что процент выше, чем в регионе и России. Аналогичным ответом ограничились и на ГАЗе, где с февраля открылись прививочные кабинеты в заводском медпункте и на производстве.

Увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться ни в одной компании не собираются, но готовы отстранить от работы или отправить на удаленную работу. Среди поощрений – дополнительный выходной или день оплачиваемого отпуска после каждой прививки, а также выплаты от 1,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

Вакцинация входит в статью расходов «борьба с COVID-19», куда включены также тестирование, медосмотры и другие мероприятия. Не все предприятия раскрывают потраченные суммы. В «Ростехе» на «борьбу с COVID-19» с начала пандемии направили свыше 700 млн рублей, в группе ГАЗ – более 1,5 млрд рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова на старте массовой вакцинации в России в январе 2021 года отмечала, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 68,6 млн человек (60%) – такую же цифру неоднократно озвучивал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В марте премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду, что массовая вакцинация завершится к осени. Некоторые регионы планировали завершить вакцинацию еще раньше, например, в Якутии рассчитывали привить 70% населения уже к 1 июля.

К концу июня в России прошли вакцинацию от COVID-19 первым компонентом более 23 млн человек, обе дозы получили более 17 млн человек – это около 14% населения старше 18 лет.